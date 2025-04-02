Генеральная уборка города: первый средник прошел в Самаре

115

Наводить порядок вышли работники муниципальных предприятий, ресурсоснабжающих компаний и районных служб благоустройства, представители управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, ТСН, владельцы и сотрудники объектов потребительского рынка, представители ТОС и неравнодушные жители.

В Красноглинском районе в первом среднике приняли участие более 700 человек. Муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз» привело в порядок сквер у ЗАГСа, сквер имени академика Н.Д. Кузнецова, а также бульвар по улице Сергея Лазо.

Присоединились сегодня к уборке и жители поселка Красная Глинка. Они привели в порядок общественную территорию «Кораблик детства». Организатором сезонной уборки там стала председатель ТОС «Красная Глинка» Наталия Ширякина.

В 2025 году в Самаре пройдут два общегородских субботника – 12 и 26 апреля. Граждане, желающие присоединиться к наведению чистоты и порядка в городе, могут обратиться в управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом, или в органы территориального общественного самоуправления.

Фото: администрация Самары