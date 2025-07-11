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Ещё два села Большечерниговского района стали более комфортными для жизни

11 июля 2025 17:28
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Ещё два села Большечерниговского района стали более комфортными для жизни

В Большечерниговском районе с опережением графиков завершаются мероприятия по благоустройству общественных пространств в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области».

В поселке Паньшино, входящем в состав сельского поселения Августовка, был произведен ремонт дороги по улице Озерная. Новое дорожное полотно позволит беспрепятственно и безопасно передвигаться и пешеходам, и автомобилистам. В соседнем поселке Пекилянка, по решению сельских активистов, на улице Мира была обустроена современная зона для занятий спортом. Новейшее спортивное оборудование обеспечит возможность жителям разных возрастов заниматься физкультурой на свежем воздухе в комфортных условиях.

«Лишь благодаря КРСТ мы смогли немного преобразить наши малые населенные пункты, – рассказывает замглавы сельского поселения Августовка Елена Родионова. – В Паньшино, небольшом поселке с населением около 120 человек, где всего две улицы, одну из них отремонтировали. Теперь нужно довести до нормативного состояния подъездные пути к социально значимым объектам поселка. Что касается Пекилянки, то этот поселок чуть крупнее, там проживает порядка 300 человек. Жители не раз просили спортивную площадку, но финансовая возможность для этого появилась только с приходом госпрограммы. В этом году предстоит заасфальтировать подход к площадке, чтобы не нарушалась целостность покрытия, и установить светодиодные фонари для дополнительного освещения».

На реализацию проектов в Большечерниговском районе направлено 2,2 миллиона рублей субсидий (средства федерального и областного бюджетов). Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что заявки, которые уже поданы в рамках госпрограммы, получат поддержку региона.

Напомним, что в 2025 году в Самарской области на реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие сельских территорий» привлечено из федерального бюджета почти 1,3 миллиарда рублей. Все средства направляются на создание комфортной инфраструктуры для жителей муниципальных районов.

Комплексное развитие сельских территорий относится к стратегическим инициативам правительства Российской Федерации. В рамках этой инициативы ключевым приоритетом стало опережающее развитие опорных населённых пунктов, на базе которых обеспечивается ускоренное развитие инфраструктуры. Также комплексное развитие сельских территорий отражено в стратегии национальной безопасности Российской Федерации и стратегии пространственного развития.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

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