Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре получил новое название

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Дворец спорта на Молодогвардейской получил новое наименование. Теперь он официально будет называться именем поэта, музыканта и актера Владимира Высоцкого. Документ об этом во время Грушинского фестиваля подписали сын Высоцкого Никита и директор государственного автономного учреждения «Самара Арена» (управляет стадионом «Солидарность Арена» и Дворцом спорта на Молодогвардейской) Виталий Иванов.

Планы по присвоению Дворцу спорта имени Высоцкого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров озвучивал еще в 2021 году. Добавление имен известных русских деятелей культуры в название учреждений в Самаре стало трендом. Недавно академический театр оперы и балета переименовали в #ШостаковичОпераБалет.

Сам Дворец строили несколько лет. Старый дворец снесли. В нем, к слову, знаменитый бард впервые в своей карьере спел перед многотысячной аудиторией, пишет 63.ру.

Новое спортсооружение торжественно открыли 15 сентября 2021 года.