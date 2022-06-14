Дмитрий Азаров проинспектировал социальные объекты в Волжском районе

54

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Волжский район проинспектировал построенные и возводимые объекты социальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Южный город». О перспективах развития территории руководителю региона доложили президент Группы «БизнесСфера» Николай Чудаев и генеральный директор девелоперской компании «Древо» Евгений Чудаев.

В настоящее время в микрорайоне проживает свыше 42 тысяч человек. Важно, что одновременно со строительством жилья создаётся развитая инфраструктура: дворы закрытого типа с детскими площадками, школы и детские сады, ледовая арена, парки и скверы. Уже сдано около 1,2 млн квадратных метров жилья, еще 162 тысячи – возводится.

С 2016 года в микрорайоне идет строительство пятикупольного храма в честь Святого Николая Чудотворца. Уже установлены 15 колоколов, общий вес которых составляет более 12 тонн. «Они отлиты по старинной технологии с использованием природной глины в г. Тутаеве Ярославской области», – рассказал Николай Чудаев. Рабочие уже приступают к внутренней отделке помещений, после чего начнется роспись стен, установка иконостаса. Дмитрий Азаров поинтересовался о том, когда планируется завершение строительства и освящение храма. «Планируем успеть завершить все работы к концу осени и к 19 декабря освятить храм», – ответил руководитель строительной компании.

На территории храмового комплекса находится духовно-просветительский центр «Древо семьи», который начал работать с 2019 года. Здесь организованы студия компьютерной грамотности, вокально-хоровое отделение, изучение краеведения и еще более десятка направлений обучения детей от 5 до 18 лет. В центре регулярно занимаются более 400 юных жителей Волжского района. «Педагоги потрясающие, детям очень интересно – ходят с удовольствием», – поделились с Губернатором своим мнением родители.

Недалеко от храма продолжается обустройство набережной реки Подстепновка и строительство моста. «В прошлом году был построен мостовой переход через реку, в этом году ведутся работы по устройству подъездных путей, которые мы планируем завершить уже в этом году. Общая протяженность новой дороги составит 900 метров. Она соединит «Южный город» и «Южный город-2», что позволит жителям быстрее перемещаться между двумя территориями», – рассказал начальник строительного участка Евгений Булда.

Развитие территорий идет интенсивно. Почти два года для жителей микрорайона и Волжского района доступен Ледовый дворец. Здесь есть каток 60 на 30 метров, где занимаются хоккеисты и фигуристы, в том числе тренируются сборные команды и спортсмены ДЮСШ. В футбол, волейбол и баскетбол местные жители играют в универсальном спортзале. Дворец Южного города принимает и областные соревнования.

Глава региона осмотрел и один из новых застроенных кварталов – «У парка» в «Южном городе-2». Еще два года назад в этом районе были поля, а сейчас растет новый микрорайон. Здесь есть образовательная инфраструктура и парковая зона с авторским детским городком. Погулять с детьми сюда приезжают даже из Самары.

Мама троих детей Екатерина Еркаева именно из-за этого приобрела в ЮГ-2 жилье. «Тут очень удобно и спокойно. Люди любят этот район. Недавно деревья все вместе сажали. У нас школьники свои аллеи высаживают, родители с детьми. Здесь замечательно», – поделилась девушка.

«Очень важно, что застройщик думает о том, чтобы людям было комфортно не только здесь жить, но и проводить время»,- отметил Губернатор.

На сегодняшний день в микрорайоне открыто 9 детских садов с бассейнами и ясельными группами, два корпуса образовательного центра «Южный город» со специализированными классами и легкоатлетическими стадионами. Сейчас в рамках государственной программы «Развитие образования» на принципах государственно-частного партнерства строится третий корпус. Открытие объекта запланировано на сентябрь 2023 года.

Фото: пресс-служба правительства СО