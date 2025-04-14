Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре

123

Одной из площадок генеральной уборки стал детский парк имени Щорса, который в 2025 году будет благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Вместе с членами Общественной палаты Самарской области, командами КВН, молодежью, сотрудниками администрации города и активными жителями в порядок эту общественную территорию привел глава Самары Иван Носков.

«Субботник в парке Щорса, вместе с командами веселых и находчивых, показался мне самым интересным. Совместными усилиями мы подготовили общественное пространство, важное для жителей Железнодорожного района, к комплексному благоустройству, - сказал глава города Самара Иван Носков. – Многое в рамках весеннего марафона чистоты уже сделано: спасибо активным самарцам, которые всю первую половину апреля выходили на районные субботники и приводили в порядок свои дворы и общественные пространства. Но и предстоит работы еще немало. По организации вывоза собранного мусора постоянно поддерживаем связь с регоператором. Пока есть некоторые недоработки, но главное, что есть желание работать в городе и совершенствоваться».

Напомним, финальный весенний субботник в Самаре состоится 26 апреля. Для желающих присоединиться к наведению порядка в районах будут работать пункты выдачи инвентаря. Также для уборки в крупных общественных пространствах инвентарь будет предоставлен на месте проведения работ.

Фото: горадминистрация