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Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре

14 апреля 2025 13:45
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Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре

Одной из площадок генеральной уборки стал детский парк имени Щорса, который в 2025 году будет благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 

Вместе с членами Общественной палаты Самарской области, командами КВН, молодежью, сотрудниками администрации города и активными жителями в порядок эту общественную территорию привел глава Самары Иван Носков. 

«Субботник в парке Щорса, вместе с командами веселых и находчивых, показался мне самым интересным. Совместными усилиями мы подготовили общественное пространство, важное для жителей Железнодорожного района, к комплексному благоустройству, - сказал глава города Самара Иван Носков.  – Многое в рамках весеннего марафона чистоты уже сделано: спасибо активным самарцам, которые всю первую половину апреля выходили на районные субботники и приводили в порядок свои дворы и общественные пространства. Но и предстоит работы еще немало. По организации вывоза собранного мусора постоянно поддерживаем связь с регоператором. Пока есть некоторые недоработки, но главное, что есть желание работать в городе и совершенствоваться».

Напомним, финальный весенний субботник в Самаре состоится 26 апреля. Для желающих присоединиться к наведению порядка в районах будут работать пункты выдачи инвентаря. Также для уборки в крупных общественных пространствах инвентарь будет предоставлен на месте проведения работ.

Фото: горадминистрация

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