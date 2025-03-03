Аварийный дом на улице Нагорной в Самаре снесут до конца марта

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В феврале 2025 года в интернет-приемную Губернатора Самарской области поступило обращение по вопросу сноса многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: улица Нагорная, дом 205 в городе Самаре. Дом находится рядом с социальным объектом и был признан аварийным еще до 1 января 2017 года. В рамках государственной программы переселения граждан из аварийного жилья жители были расселены, однако сам дом оставался заброшенным, а вопрос сноса долгое время не решался.

Участок, на котором располагается дом, входит в зону комплексного развития территории. В планах инвестора проекта – ООО «Премьер-инвестстрой» - здание по указанному адресу должны были снести до конца 2026 года. По итогам проведенных переговоров инвестор принял обязательство снести аварийное строение уже в первом квартале 2025 года.

3 марта на оперативном совещании о решении проблемы было доложено Вячеславу Федорищеву.

Всего в текущем году в Самаре запланирован демонтаж 80 аварийных домов с площади более 25 тыс. кв. м.

Фото: Александр Мельников/администрация Самары