600 километров дорог Самарской области приведут в порядок к концу года

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В регионе на 100% завершили работу на всех объектах капитального ремонта и строительства, запланированных на текущий год. Как региональному министерству транспорта удается наращивать темпы дорожного строительства и ремонта, не тратить дополнительные средства на ремонт дорог, несмотря на санкционное удорожание материалов, и каковы итоги года рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин в прямом эфире из Центра управления регионом.

По словам министра, несмотря на текущую непростую ситуацию, свои планы минтранс сохраняет и, более того, с каждым годом наращивает темпы ремонта.

«За пятилетний период мы видим, что уже сделано. Два моста через реку Самара достроены, мост через реку Сок построен, развиваем направление в сторону Новокуйбышевска в Куйбышевском районе: путепровод один, второй путепровод. Кроме того, путепровод на Ново-Садовой. При этом мы не просто выполняем ремонты, но и выполняем много капиталоемких объектов и планируем их делать на перспективу развития дорожной сети», – отметил Иван Пивкин.

Подводя предварительные итоги года, глава минтранса подчеркнул, что сейчас уже на 100% сезон завершен, а до 1 ноября будет также окончена и вся приемка. Он рассказал, что таковы требования федерального финансирования по национальному проекту: до 1 ноября завершить все объекты капитального ремонта и строительства, а до 21 декабря завершить оплату по выполненным работам. Таким образом, с 1 ноября до 1 декабря в министерстве транспорта должны провести итоговую проверку объектов капитального характера и выполнить акты приемки и акты ввода объектов в эксплуатацию.

«Мы очень хорошо вышли на старте. До февраля текущего года у нас в большей степени объекты были законтрактованы, а объекты национального проекта – на 100%. Благодаря этому в начале года подрядными организациями был подготовлен весь строительный материал: щебень, битум и все остальные материалы, что используют в дорожном строительстве», – подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог.

Именно это позволило избежать проблем с удорожанием строительных материалов, которое произошло позже, после введения ряда санкций.

Рассказывая о том, сколько дорог было приведено в порядок в этом году, глава минтранса обратил особое внимание, что с каждым годом эти цифры увеличиваются.

«Более 500 км в прошлом году нами приведено в порядок, а по итогам этого года цифра составит 600 км. Сюда входят и дороги регионального значения, а также муниципального значения и улично-дорожная сеть городов и поселений региона», – сообщил Иван Пивкин.

Как отметил глава минтранса, в регионе начиная с 80-х годов прошлого века не было масштабных строек. Сейчас область вошла в новый цикл развития дорог, потому что существующая дорожная сеть с таким трафиком уже не справляется. Министр уверен, что нужно строить двухуровневые развязки, расширять существующую сеть как федеральную, так и региональную до четырех полос и более, и в этом ключе и будет развиваться регион.