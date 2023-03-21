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42 миллиона квадратных метров территорий планируют привести в порядок в Самаре в ходе месячника по благоустройству

21 марта 2023 16:23
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В Самаре активизирована подготовка к месячнику по благоустройству, который стартует в Самаре 1 апреля.

В Самаре активизирована подготовка к месячнику по благоустройству, который стартует в Самаре 1 апреля.

42 миллиона квадратных метров территорий планируется привести в порядок в Самаре в ходе традиционного городского месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. Масштабные  работы стартуют 1 апреля, чтобы к майским праздникам улично-дорожная сеть, общественные пространства, придомовые, внутридворовые, внутриквартальные зоны, а также незакрепленные участки стали чистыми и комфортными для горожан. В этом году будет организовано 4 санитарных средника – 5, 12, 19, 26 апреля и 4 субботника – 8, 15, 22, 29 апреля.

А в самое ближайшее время всем профильным службам предстоит завершить проверку инвентаря, подготовку техники. Эти и другие актуальные вопросы обсудили на еженедельном совещании, которое провел Первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко.

В числе первоочередных работ, способствующих тому, чтобы внешний вид самарских улиц преобразился, – уборка остатков зимних накоплений, грабление газонов и их подготовка к высадке зеленых насаждений, а также ремонт и покраска пешеходных направляющих ограждений, урн и других малых архитектурных форм. Кроме того, в ходе месячника предусмотрены мойка дорожного покрытия, покраска бортового камня, побелка деревьев, очистка контактных опор и остановочных павильонов. Постепенно будут выполняться и другие задачи. Виды работ по благоустройству будут включаться в график, исходя из погодных условий и календарного плана на период месячника.

К участию в месячнике по благоустройству приглашаются все неравнодушные жители города, сотрудники предприятий, образовательные учреждения, волонтерские организации. Практика прошлых лет показывает, что горожане активно участвуют в весенней уборке. Желающие внести свою лепту и в этом году будут обеспечены не только необходимыми инструментами и расходными материалами, но и доступной, точной информацией о проведении сезонных мероприятий: об  адресах, где можно получить все необходимое для уборки, о территориальности и, в частности, предприятиях и организациях, которые несут ответственность за содержание тех или иных участков и смогут курировать сезонные работы.

Еще один важный вопрос в повестке сегодняшнего совещания – необходимость начать подготовку фонтанов к пробному запуску в этом году.  

«Перед 15 апреля нужно полностью опробовать фонтаны с точки зрения их готовности к функционированию в течение теплого сезона, чтобы была возможность запустить их, например, к Пасхе или в день проведения общегородского субботника 22 апреля. Но это предварительно, окончательное решение еще не принято. Теплая погода позволяет рассмотреть возможность запуска фонтанов раньше обычного – на радость горожанам. Все будет зависеть не только от погодных условий, но и от готовности систем», – отметил Первый вице-мэр.

Кроме того, Владимир Василенко поднял вопрос о фонтане в Октябрьском районе. Старое гидротехническое сооружение возле здания архива и площади Памяти сейчас восстанавливают. Обновят чашу, облицовку, оборудование. Уже подведена вода и канализация. Помимо этого, по заказу Департамента городского хозяйства и экологии приведут в порядок прилегающую к фонтану территорию. К 1 мая планируется ввод обновленного объекта в эксплуатацию. Ответственный в этом вопросе – также Депгорхоз. А в дальнейшем содержанием фонтана будет заниматься муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз». 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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