В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям

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В региональном центре «Мой бизнес» состоялось совещание представителей областного минэкономразвития и администраций муниципальных образований Самарской области. Встреча была посвящена подведению итогов реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2022 году, а также планам на 2023 год. Более 25 тыс. услуг получили предприниматели региона в центрах «Мой Бизнес» в прошлом году.

Сегодня в Самарской области созданы одни из лучших условий в стране для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. Формирование благоприятного делового климата в регионе – ключевая задача областного Правительства, обозначенная Губернатором Дмитрием Азаровым.

«В сфере малого и среднего бизнеса Самарской области сегодня занято более 660 тысяч человек, каждый третий житель региона, от общего числа занятых в экономике. За 2022 год этот показатель вырос почти на 12%, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Отмечается позитивная динамика по многим направлениям: создаются новые предприятия малого и среднего бизнеса, растет их оборот, объем налоговых поступлений. Для стабильной работы предпринимателей мы развиваем комплекс мер поддержки, создаем центры «Мой бизнес», проводим регулярные встречи с бизнесом, чтобы слышать их вопросы и предложения, оперативно реагировать на проблемные ситуации и совместно их решать».

Участники совещания обсудили ключевые направления работы по поддержке предпринимателей. Среди них – развитие молодежного и социального бизнеса, создание условий для начинающих предпринимателей, льготное финансирование и поддержка экспортной деятельности.

Особое внимание участники уделили вопросам информирования бизнеса о мерах поддержки. Для этих целей в регионе функционирует единый портал mybiz63.ru, а также аккаунт в социальной сети ВКонтакте и канал в Телеграм.

«Совместно с местными органами власти и инфраструктурой поддержки мы выстраиваем систему, благодаря которой предприниматель из любого города и района может получить полный комплекс услуг и мер поддержки», - отметила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Руководители организаций инфраструктуры развития предпринимательства – Центра поддержки экспорта, Гарантийного фонда, Информационно-консалтингового агентства рассказали об услугах, которые продолжат действовать для малого и среднего бизнеса в 2023 году. Это поможет сотрудникам на местах качественно консультировать и помогать предпринимателям в получении этих инструментов для развития своего дела.

Представители муниципальных образований также смогли задать свои вопросы, поделиться опытом и планами по работе с субъектами МСП.