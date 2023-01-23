В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям

Я нашел ошибку
Главные новости:
Некоторые модели уже применяются в работе, ещё несколько будут внедрены в эксплуатацию в этом году.
Сбер спрогнозирует природные бедствия и экономический ущерб от них на основе моделей искусственного интеллекта
Во время работ на линии по улице Красноармейской с левым поворотом на улицу Галактионовскую, трамвайное сообщение будет сохранено. 
Метрострой: планируется переустройство трамвайной линии в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской
Тестирование новой технологии будет для клиентов бесплатным.
Сбер проведёт самое масштабное тестирование клиентами платёжного стикера
Данная мера будет действовать с 05:00 до 17:30 28 января 2023 года.
В связи с проведением лыжного марафона «Сокольи горы» будет временно ограничено движение транспорта
Песков: некоторые пункты указа о мобилизации продолжают действовать
Песков: некоторые пункты указа о мобилизации продолжают действовать
Самарцам рассказывают про полезный лайфхак для приборов учёта
Самарцам рассказывают про полезный лайфхак для приборов учёта
Самарец подозревается в посредничестве во взяточничестве
Самарец подозревается в посредничестве во взяточничестве
Жители Самарской области рассказали о «поборах» на работе
Жители Самарской области рассказали о «поборах» на работе
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.67
-0.18
EUR 74.34
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям

23 января 2023 12:54
136
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям

В региональном центре «Мой бизнес» состоялось совещание представителей областного минэкономразвития и администраций муниципальных образований Самарской области. Встреча была посвящена подведению итогов реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2022 году, а также планам на 2023 год. Более 25 тыс. услуг получили предприниматели региона в центрах «Мой Бизнес» в прошлом году.

Сегодня в Самарской области созданы одни из лучших условий в стране для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. Формирование благоприятного делового климата в регионе – ключевая задача областного Правительства, обозначенная Губернатором Дмитрием Азаровым.

«В сфере малого и среднего бизнеса Самарской области сегодня занято более 660 тысяч человек, каждый третий житель региона, от общего числа занятых в экономике.  За 2022 год этот показатель вырос почти на 12%, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Отмечается позитивная динамика по многим направлениям: создаются новые предприятия малого и среднего бизнеса, растет их оборот, объем налоговых поступлений. Для стабильной работы предпринимателей мы развиваем комплекс мер поддержки, создаем центры «Мой бизнес», проводим регулярные встречи с бизнесом, чтобы слышать их вопросы и предложения, оперативно реагировать на проблемные ситуации и совместно их решать».

Участники совещания обсудили ключевые направления работы по поддержке предпринимателей. Среди них – развитие молодежного и социального бизнеса, создание условий для начинающих предпринимателей, льготное финансирование и поддержка экспортной деятельности.

Особое внимание участники уделили вопросам информирования бизнеса о мерах поддержки. Для этих целей в регионе функционирует единый портал mybiz63.ru, а также аккаунт в социальной сети ВКонтакте и канал в Телеграм.

«Совместно с местными органами власти и инфраструктурой поддержки мы выстраиваем систему, благодаря которой предприниматель из любого города и района может получить полный комплекс услуг и мер поддержки», - отметила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Руководители организаций инфраструктуры развития предпринимательства – Центра поддержки экспорта, Гарантийного фонда, Информационно-консалтингового агентства рассказали об услугах, которые продолжат действовать для малого и среднего бизнеса в 2023 году. Это поможет сотрудникам на местах качественно консультировать и помогать предпринимателям в получении этих инструментов для развития своего дела.

Представители муниципальных образований также смогли задать свои вопросы, поделиться опытом и планами по работе с субъектами МСП.

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Среди ключевых вопросов – текущая ситуация на предприятиях в условиях проведения СВО, планы работы на 2023 год, выполнение гособоронзаказа, а также кадровое обеспечение.
20 января 2023, 17:04
Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области
Среди ключевых вопросов – текущая ситуация на предприятиях в условиях проведения СВО, планы работы на 2023 год, выполнение гособоронзаказа, а также кадровое... Экономика
863
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
19 января 2023, 10:54
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный). Общество
6237
В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
18 января 2023, 22:23
На связи – вся губерния: Дмитрий Азаров провел большую встречу с активом МКД
В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек. Политика
975
В центре внимания
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям
23 января 2023  12:54
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям
130
Среди ключевых вопросов – текущая ситуация на предприятиях в условиях проведения СВО, планы работы на 2023 год, выполнение гособоронзаказа, а также кадровое обеспечение.
20 января 2023  17:04
Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области
863
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
20 января 2023  12:15
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
698
Развитию и благоустройству Ташлинского туристско-рекреационного комплекса посвящено совещание, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
19 января 2023  14:28
Дмитрий Азаров: «Главное в Ташле мы сделали – спасли источник»
812
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
19 января 2023  10:54
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
6230
Весь список