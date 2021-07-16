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Региональный гарантийный фонд помог предпринимателям привлечь 1,2 млрд рублей

16 июля 2021 17:07
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Финансовые услуги Гарантийного фонда – одна из наиболее популярных мер поддержки предпринимателей.

Региональный гарантийный фонд с начал года выдал предпринимателям Самарской области 85 льготных микрозаймов на общую сумму более 188 млн рублей. 

Еще одной услугой ГФСО является предоставление поручительств. За этот же период фонд уже предоставил их на 231,3 млн рублей, что позволило бизнесу получить банковское финансирование на сумму более 1 млрд. рублей. Таким образом, фонд помог представителям малого и среднего бизнеса привлечь свыше 1,2 млрд рублей.

В Самарской области ведется активная реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Благодаря этой работе в регионе создается благоприятный деловой климат, формируются комфортные условия для развития малого бизнеса и самозанятых граждан, делающих первые шаги в предпринимательстве. 

В прошлом году по поручению губернатора ГФСО был докапитализирован на 640 млн рублей. Для поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, действовали пять антикризисных программ. 

В 2021 году региональный институт развития представил три новые программы для малого и среднего предпринимательства. Средства по ним можно направить на любые цели бизнеса. Еще две программы ГФСО действуют для начинающих представителей бизнеса, а самый «дешевый» микрозайм по ставке 1% могут оформить социальные предприниматели. В середине июня Фонд представил новый финансовый продукт для самозанятых. 

Программа для плательщиков налога на профессиональный доход предполагает соблюдение некоторых условий: самозанятый должен быть официально зарегистрирован не менее трех месяцев, а также предоставить в залог движимое или недвижимое имущество, стоимость которого составит не менее 50% от суммы микрозайма. При этом в качестве обеспечения можно предоставить имущество, приобретаемое на средства микрозайма. 

«Финансовые услуги Гарантийного фонда – одна из наиболее популярных мер поддержки предпринимателей. Свою востребованность подтверждают все программы: как для начинающих, так и для опытных представителей бизнеса. Ставка по этим программам составляет от 4,125% до 5,5 % годовых. Для предпринимателей Тольятти, Новокуйбышевска и Чапаевска, работающих в приоритетных отраслях, ставка еще ниже - 2,75 % годовых. Финансовые продукты предполагают получение суммы до 5 млн рублей, сроком на 2 года», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Микрозаймы для субъектов МСП, имеющих положительную кредитную историю, предоставляются под поручительство, а также под залог имущества, в качестве которого могут выступать автомобили и спецтехника, торгово-офисные помещения, нежилые помещения различного назначения, производственное оборудование. Начинающие предприниматели могут получить в Фонде до 2 млн рублей по ставке до 5,5%. Узнать информацию о действующих мерах поддержки можно на сайте mybiz63.ru

Теги: гарантийный фонд  помощь предпринимателям

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