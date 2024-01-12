Гарантийный фонд Самарской области помог бизнесу привлечь рекордные 3,4 млрд рублей на развитие

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Гарантийный фонд Самарской области в 2023 году помог представителям малого и среднего бизнеса привлечь 3,4 млрд рублей на развитие – это рекордный показатель работы ГФСО. Так, было предоставлено 320 микрозаймов на общую сумму 820,5 млн рублей и 129 поручительств, которые помогли предпринимателям привлечь 2,534 млрд рублей на разные бизнес-цели. Эта работа ведется, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина.



«Гарантийный фонд Самарской области предоставляет предпринимателям микрозаймы по льготным ставкам, не привязанным к ключевой ставке Центробанка, а также поручительства для получения банковских кредитов. Инструменты ГФСО помогают бизнесу региона быстро и с минимальной финансовой нагрузкой реализовывать свои планы и проекты, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - По инициативе Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова Фонд регулярно докапитализируется. Это позволяет увеличивать объемы финансирования и число получателей финансовой поддержки».



В ноябре 2023 года организация отметила 15-летие своей деятельности. За время работы ГФСО поддержал бизнес региона на общую сумму 27 млрд рублей.



В Гарантийном фонде готовы поддержать как начинающих, так и опытных предпринимателей. Для бизнеса на старте, социальных, инновационных предприятий и самозанятых граждан действует минимальная ставка – 1% годовых. Для предприятий легкой промышленности предусмотрены свои условия – ставка 3% годовых. Если предприниматель ведет деятельность на территории Тольятти, Чапаевска и Новокуйбышевска, ставка для него составит 3,7%, Максимальная ставка по финансовым программам ГФСО составляет 7,5%. По программам Гарантийного фонда предприниматели могут получить до 5 млн рублей, сроком до 3 лет.



Если предприниматель хочет получить банковский кредит, но ему не хватает собственного обеспечения, на помощь придет гарантийная поддержка региона. За ней также можно обратиться в ГФСО. В зависимости от требуемой суммы, к предоставлению поручительства могут быть привлечены ресурсы федерального института - Корпорации МСП.



Организация расположена в региональном центре «Мой бизнес» - предприниматели могут обратиться с заявкой как к консультантам центра, так и непосредственно в Гарантийный фонд, который работает на площадке областного Дома предпринимателя.

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Фото: департамент информационной политики СО