Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

101

24 декабря в регионе подтверждены 305 случаев новой коронавирусной инфекции:



-148 в г.Самара

- 37 в г. Отрадный

- 19 в г.Тольятти

- 16 в Богатовском районе

- 8 в Похвистневском районе

- 8 в г. Сызрань

- 7 в Красноярском районе

- 7 в г. Кинель

- 7 в Ставропольском районе

- 7 в Безенчукском районе

- 7 в Хворостянском районе

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в г. Жигулевск

- 4 в г.Новокуйбышевск

- 3 в Большеглушицком районе

- 3в г. Октябрьск

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Пестравском районе

- 1 в Нефтегорском районе

​

250 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 55 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 29251 случай коронавируса.



Скончались 540 человек (нарастающим итогом).

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 16,91, по стране - 36,37.

Коэффициент летальности в области - 1,85, в стране - 1,79.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8285, нарастающим итогом 1404227, передает пресс-служба оперштаба СО.

Фото из открытых источников