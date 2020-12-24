Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

24 декабря в регионе подтверждены 305 случаев новой коронавирусной инфекции:
-148 в г.Самара
- 37 в г. Отрадный
- 19 в г.Тольятти
- 16 в Богатовском районе
- 8 в Похвистневском районе
- 8 в г. Сызрань
- 7 в Красноярском районе
- 7 в г. Кинель
- 7 в Ставропольском районе
- 7 в Безенчукском районе
- 7 в Хворостянском районе
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в г. Жигулевск
- 4 в г.Новокуйбышевск
- 3 в Большеглушицком районе
- 3в г. Октябрьск
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Пестравском районе
- 1 в Нефтегорском районе
250 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 55 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 29251 случай коронавируса.
Скончались 540 человек (нарастающим итогом).
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 16,91, по стране - 36,37.
Коэффициент летальности в области - 1,85, в стране - 1,79.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8285, нарастающим итогом 1404227, передает пресс-служба оперштаба СО.
Фото из открытых источников
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