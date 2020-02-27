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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В 2020 году все детские поликлинические отделения региона включатся в проект «Бережливая поликлиника»

27 февраля 2020 18:29
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Состоялось заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области на тему: «Самарское здравоохранение: новый вектор развития».
26 февраля в конференц-зале Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина состоялось заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области на тему: «Самарское здравоохранение: новый вектор развития».

В ней приняли участие медработники, сотрудники Самарского государственного медицинского университета, территориального фонда ОМС, главы муниципалитетов, общественных организаций. Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов в приветственном слове отметил, главная цель, которую обозначил в своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин, высший национальный приоритет – сбережение и приумножение народа нашей страны.

Именно на это направлены национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография», инициированные главой государства.

«Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров в своем Послании подчеркнул: «Наша общая задача, общая ответственность сделать так, чтобы темпы позитивных изменений нарастали с каждым годом, чтобы их результаты были ощутимы для жителей региона не в туманном будущем, не в бумажных показателях, а в жизни и уже сегодня», - отметил Александр Фетисов.

С докладом об итогах работы самарского здравоохранения выступил руководитель ведомства Михаил Ратманов. Он обозначил основные векторы развития самарского здравоохранения. Прежде всего, это сбережение народа – повышение рождаемости и снижение смертности, развитие первичной медико-санитарной помощи, решение кадрового вопроса, в частности, в первичном звене, информатизация здравоохранения.

Все эти векторы направлены на решение проблем каждого конкретного пациента. Основной принцип современного здравоохранения – пациентоориентированность.

По смертности от болезней кровообращения области достигла самое существенное снижение в ПФО. «Однако успокаиваться не стоит – нами достигнут очень низкий показатель, и его будет непросто удержать в наступившем году, - отметил министр. – Но для этого есть все предпосылки - в конце прошлого года в двух больницах Тольятти установлены ангиографы, в областном кардиодиспансере – компьютерный томограф с функцией неинвазивной коронарографии. В первой половине 2020 года начнет работать ангиограф в Сызрани. Особое внимание мы уделим профилактике и лечению пациентов с нарушениями мозгового кровообращения. В прошлом году запущена скрининговая программа для выявления группы риска, в 2020 году мы будем дооснащать нейрохирургические отделения, чтобы создать условия для более активного ведения пациентов с инсультами».

Основной акцент в прошлом году был сделан на повышении доступности первичной медико-санитарной помощи: возведено 14 ФАПов, проведен капитальный ремонт одной врачебной амбулатории. В 2020 году будет введена в строй детская поликлиника на 150 посещений в Сызрани, 26 ФАПов и 3 офиса врача общей практики.

«Как известно, доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются, в том числе, наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их квалификации, - подчеркнул Михаил Ратманов. - В Самарской области проводится последовательная работа по привлечению и закреплению медицинских работников в государственной системе здравоохранения. Надо обязательно использовать все возможности целевой подготовки медицинских кадров, о которых говорил в Послании Президент страны. Изменения федерального законодательства по допуску к профессиональной деятельности через аккредитацию позволили увеличить количество врачей в системе первичного звена. Это позволило обеспечить в 2019 году приток в учреждения здравоохранения 461 молодых врача. Из них 261 человек пришли после прохождения аккредитации, что на 20% больше числа прошлого года. Весомая роль в обеспечении доступности медицинской помощи принадлежит среднему медперсоналу. Восполнение потребности отрасли осуществляется на базе четырех колледжей, в 2019 году Сызранский медико-гуманитарный колледж перешел в ведомственное подчинение министерства здравоохранения Самарской области».

Привлечению и закреплению медицинских работников в сельском здравоохранении Самарской области способствует реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Выплаты по программам в размере соответственно 1 млн рублей и 500 тысяч рублей получили 64 врача и 35 фельдшеров.
Одна из основных целей работы отрасли – повышение удовлетворенности населения медицинской помощью.

На ее реализацию направлены многие технологии. Одна из них – открытость руководства как учреждений, так и министерства. Это и проект «Житель всегда прав», и организация выездных приемов и встреч с населением, пациентскими организациями, и работа «горячих линий», и разборы обращений граждан на планерках министерства.

Второе направление – реализация проекта «Бережливая поликлиника», который действует в 52 подразделениях 30 медицинских организаций. Но бережливая поликлиника – это не только входная группа. Это и информатизация, и совершенствование процессов, и постоянный аудит.
«В 2020 году мы должны сделать «бережливыми» все детские поликлинические отделения, а у нас их 77, и продолжить работу и в других подразделениях», - заверил министр.

Продолжается реализации мероприятий проекта «Создание единого цифрового контура» в медицинских организациях. И итоги недавнего совещания, которое прошло с участием заместителя председателя Совета Федерации Государственной Думы России и заместителя министра здравоохранения России подтвердили активную работу специалистов в этом направлении.

Подводя итоги выполнения национальных проектов в 2019 году, Президент страны отметил, что положительные результаты проектов должен почувствовать каждый житель России.

«Именно пациентоориентированность является нашим приоритетом, - сказал в завершении Михаил Ратманов. - Мы знаем контрольные точки, с реализацией которых могут возникнуть проблемы. Но я уверен, мы сможем найти выход и выполнить все намеченные мероприятия».

В завершение коллегии прошла церемония награждения представителей отрасли здравоохранения. Александр Фетисов вручил Почетную грамоту Губернатора Самарской области заведующей отделением – врачу общей практики (семейному врачу) Самарской городской больницы № 4 Марии Сомовой.
Дипломы победителей конкурса «Лучший врач Самарской области» коллегам вручил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов, передает пресс-служба минздрава СО.



Фото:     пресс-служба минздрава СО
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Комментарии


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27 февраля 2020  18:29
Состоялось заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области на тему: «Самарское здравоохранение: новый вектор развития».
В 2020 году все детские поликлинические отделения региона включатся в проект «Бережливая поликлиника»
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