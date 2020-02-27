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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Определены победители конкурса «Лучший врач Самарской области»

27 февраля 2020 18:18
114
Региональный конкурс направлен на повышение престижа профессии врачей первичного звена и повышения мотивации медицинских работников.
26 февраля на заседании итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области определены победители конкурса «Лучший врач Самарской области». Награды победителям вручил руководитель ведомства Михаил Ратманов.

Региональный конкурс направлен на повышение престижа профессии врачей первичного звена, создание положительного имиджа и повышения мотивации медицинских работников.

Первый этап конкурса проводился в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области. Затем заявки конкурсантов направлялись на второй этап в конкурсную комиссию министерства.

Лучших врачей определяли в соответствии с объективными показателями профессиональной деятельности по трем номинациям: «Лучший врач-терапевт Самарской области», «Лучший врач-педиатр Самарской области», «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях».

Победителям конкурса будут выплачены денежные поощрения.

Поздравляем лучших врачей амбулаторно-поликлинического звена Самарской области, достигших наилучших показателей в профессиональной деятельности!

Победители Конкурса «Лучший врач Самарской области»

в номинации «Лучший врач-терапевт Самарской области»:
Назарова Ирина Геннадьевна - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница № 6» (первое место)
Злобина Светлана Михайловна– врач общей практики (семейный врач) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника № 14» (второе место)
Новичкова Ольга Леонидовна - врач общей практики (семейный врач)государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района» (третье место)

в номинации «Лучший врач-педиатр Самарской области»
Момат Нина Андреевна - врач-педиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Сызранская центральная городская больница» (первое место)
Кашапова Светлана Владимировна - врач-педиатр участковый государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Камышлинская центральная районная больница» (второе место)
Аринин Игорь Алексеевич - врач-педиатр участковый государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Шенталинская центральная районная больница» (третье место)

в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях»
Кривошеева Татьяна Викторовна- врач-акушер-гинеколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района» (первое место)
Хаустова Людмила Абдулловна - врач-акушер-гинеколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Кинель-Черкасская центральная районная больница» (второе место)
Красикова Елена Ивановна - врач-акушер-гинеколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника № 4» (третье место), передает пресс-служба минздрава СО.




Фото:      пресс-служба минздрава СО
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Комментарии


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27 февраля 2020  18:29
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Региональный конкурс направлен на повышение престижа профессии врачей первичного звена и повышения мотивации медицинских работников.
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