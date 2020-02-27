Определены победители конкурса «Лучший врач Самарской области»
27 февраля 2020 18:18
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Региональный конкурс направлен на повышение престижа профессии врачей первичного звена, создание положительного имиджа и повышения мотивации медицинских работников.
Первый этап конкурса проводился в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области. Затем заявки конкурсантов направлялись на второй этап в конкурсную комиссию министерства.
Лучших врачей определяли в соответствии с объективными показателями профессиональной деятельности по трем номинациям: «Лучший врач-терапевт Самарской области», «Лучший врач-педиатр Самарской области», «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях».
Победителям конкурса будут выплачены денежные поощрения.
Поздравляем лучших врачей амбулаторно-поликлинического звена Самарской области, достигших наилучших показателей в профессиональной деятельности!
Победители Конкурса «Лучший врач Самарской области»
в номинации «Лучший врач-терапевт Самарской области»:
Назарова Ирина Геннадьевна - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница № 6» (первое место)
Злобина Светлана Михайловна– врач общей практики (семейный врач) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника № 14» (второе место)
Новичкова Ольга Леонидовна - врач общей практики (семейный врач)государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района» (третье место)
в номинации «Лучший врач-педиатр Самарской области»
Момат Нина Андреевна - врач-педиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Сызранская центральная городская больница» (первое место)
Кашапова Светлана Владимировна - врач-педиатр участковый государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Камышлинская центральная районная больница» (второе место)
Аринин Игорь Алексеевич - врач-педиатр участковый государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Шенталинская центральная районная больница» (третье место)
в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях»
Кривошеева Татьяна Викторовна- врач-акушер-гинеколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района» (первое место)
Хаустова Людмила Абдулловна - врач-акушер-гинеколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Кинель-Черкасская центральная районная больница» (второе место)
Красикова Елена Ивановна - врач-акушер-гинеколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника № 4» (третье место), передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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