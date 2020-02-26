Я нашел ошибку
Главные новости: 
В региональном отделении Партии
В Самаре справедливороссы рассказали о том, какие поправки необходимо внести в Конституцию РФ
Сегодня сотрудники «РКС-Самара» обследовали один из коттеджных посёлков на предмет возможности отключения должников от водоснабжения.
«РКС-Самара»: Должникам не спрятаться в коттеджах на 9 просеке
В конце января 2020 года молодой человек нашёл на парковке возле железнодорожного вокзала станции Жигулёвское море кошелёк.
В СО студента колледжа наградили за помощь, оказанную сотрудникам транспортной полиции
Движение общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 будет организованно по временной схеме.
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением «Масленицы»
В 1999 году насчитывалось около миллиона людей за решёткой, в то время как сейчас их примерно 500 тысяч.
Путин назвал революционным событием двукратное сокращение числа заключённых в России
В клиентский сервис Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» все чаще поступают вопросы о регулировке тепла в домах, а также жалобы на «перетопы».
За комфортный температурный режим внутри домов отвечают УК и ТСЖ
В Сочи двоих подростков унесло в море сильным течением, когда они пытались перейти реку Псезуапсе в районе Лазаревского.
МЧС направит авиацию на поиски смытых в море подростков в Сочи
Пострадавший поблагодарил Вячеслава Муртазина за неравнодушие к чужой беде и его оперативную помощь.
В Самаре полицейский в отставке пришел на помощь молодому человеку, которого пытались ограбить
сегодня  Среда, 26 февраля, 16:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/02:
USD 64.92
0.62
EUR 70.46
1.04
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Более 12 тысяч жителей Самарской области за неделю заболели ОРВИ и гриппом

26 февраля 2020 13:39
88
Более 12 тысяч жителей Самарской области за неделю заболели ОРВИ и гриппом
Но эпидемии в регионе нет.

В Самарской области за неделю зарегистрировано 12003 случая ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тысяч населения составил 37,3. В том числе среди населения г.о. Самара – 4394 случая, показатель на 10 тысяч населения - 37,2. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения области на 11,6%, среди населения г.о.Самара на 12,6%.
По данным регуправления Роспотребнадзора, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения области на 11,6%. Сейчас заболеваемость регистрируется на неэпидемическом уровне.

 

Фото pixabay.com


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Здравоохранение
26 февраля 2020  13:39
Более 12 тысяч жителей Самарской области за неделю заболели ОРВИ и гриппом
Более 12 тысяч жителей Самарской области за неделю заболели ОРВИ и гриппом
Но эпидемии в регионе нет. Здравоохранение
88
26 февраля 2020  10:58
Роспотребнадзор предписал ресторанам усилить меры безопасности из-за коронавируса
Роспотребнадзор предписал ресторанам усилить меры безопасности из-за коронавируса
Учреждения общепита должны докладывать о принятых мерах раз в неделю. Здравоохранение
124
25 февраля 2020  20:18
Посол КНР в очередной раз опроверг информацию об искусственном происхождении возбудителя смертельно опасной болезни.
В Китае заявили, что создана вакцина против уханьского коронавируса
Посол КНР в очередной раз опроверг информацию об искусственном происхождении возбудителя смертельно опасной болезни.  Здравоохранение
290
25 февраля 2020  15:41
На Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось праздничное мероприятие "Сдавая кровь, защищаешь жизни”.
Почти 300 доноров губернии сдали кровь в преддверии Дня защитника Отечества
На Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось праздничное мероприятие "Сдавая кровь, защищаешь жизни”.  Здравоохранение
289
24 февраля 2020  16:54
Региональный Минздрав уже проводит проверку по данному факту.
"Носилки — для больных, а он грязный". В Пермском крае медики протащили пациента по асфальту
Региональный Минздрав уже проводит проверку по данному факту.   Здравоохранение
288
23 февраля 2020  11:53
Президент Татарстана навестил эвакуированных с коронавирусного лайнера в Казань россиян
Президент Татарстана навестил эвакуированных с "коронавирусного" лайнера в Казань россиян
Вместе с главой региона больницу посетила также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Здравоохранение
434
21 февраля 2020  11:57
Под меднаблюдением в России остаются почти 13 тысяч человек, прибывших из КНР
Под меднаблюдением в России остаются почти 13 тысяч человек, прибывших из КНР
Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР. Здравоохранение
262
20 февраля 2020  13:43
В Китае число заболевших коронавирусом составило 74,5 тысячи
В Китае число заболевших коронавирусом составило 74,5 тысячи
Более двух тысяч человек умерли, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Здравоохранение
332
20 февраля 2020  10:45
Самарскую скорую помощь передадут на аутсорс компании Ростеха
Самарскую скорую помощь передадут на аутсорс компании Ростеха
Эта компания оказалась единственным участником аукциона.  Здравоохранение
327
20 февраля 2020  10:03
Ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в России Она может произойти в октябре.
Ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в России
Она может произойти в октябре. Здравоохранение
297
Весь список
Современная медицина
17 февраля 2020  22:04
Лечение в клиниках Москвы – как сделать верный выбор
Лечение в клиниках Москвы – как сделать верный выбор
 Для того, чтобы вылечить ту или иную болезнь, важно своевременно обратиться к врачу. И здесь многое зависит от того, к какому специалисту вы обратитесь.  Современная медицина
66
22 января 2020  07:46
Лечебные туры в Израиль – стали доступнее
 Медицинский туризм можно отнести к числу наиболее популярных направлений экономики в развитых странах. Его ежегодный оборот уже превышает сотни миллиардов... Современная медицина
96
6 января 2020  14:57
Возможности ДНК-анализа
 Расшифровка человеческого генома стала самым масштабным международным проектом в сфере биологи. Главной Современная медицина
179
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
671
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
458
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15363
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
446
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
871
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2833
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1216
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2301
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1752
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
316
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
534
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
604
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1333
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1841
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1866
Весь список

Мероприятия
В «Кванториуме – 63 регион» состоится встреча с выдающимся конструктором космических систем Геннадием Аншаковым
Самарцев зовут на открытые мастер-классы в День кошек
Первая премьера 2020 года в Самарском театре оперы и балета - сценическая кантата «Carmina Burana»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные