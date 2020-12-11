В Тольятти взыскали с компании штраф за парковку на газоне в  размере 30 тысяч рублей. 

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Компания парковала свое автотранспортное средство на газоне, расположенном вдоль здания.

Административной комиссией за размещение транспортного средства на газоне выписан штраф. Исполнительный документ о взыскании штрафа в размере 30 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти. Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о необходимости добровольно погасить задолженность. Однако компания не спешила оплачивать штраф.

В рамках исполнительного производства судебным приставом в отношении должника вынесены постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей и постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника. Узнав об этом, должник оплатил полностью всю сумму долга.