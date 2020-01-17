Силовики перехватили более 2,5 тыс сим-карт сотовиков, распространявшихся в регионе незаконно
17 января 2020 23:54
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Большинство «серых» сим-карт принадлежало Билайну (ПАО «ВымпелКом»), 206 сим-карт — МегаФону, 294 сим-карты — МТС, 35 сим-карт — Теле2 (ООО «Т2 Мобайл»), 6 сим-карт — Ростелекому. В результате к административной ответственности привлечены 30 человек и 1 компания. Нарушителям вынесены административные наказания в виде штрафов.
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