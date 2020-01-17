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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Силовики перехватили более 2,5 тыс сим-карт сотовиков, распространявшихся в регионе незаконно

17 января 2020 23:54
96
Большинство «серых» сим-карт принадлежало Билайну (ПАО «ВымпелКом»).
В ходе рейдов ГУ МВД России по Самарской области и регионального управления Роскомнадзора, проведенных в 2019 году, изъято 2545 сим-карт, передает «СО» ОНЛАЙН.

Большинство «серых» сим-карт принадлежало Билайну (ПАО «ВымпелКом»), 206 сим-карт — МегаФону, 294 сим-карты — МТС, 35 сим-карт — Теле2 (ООО «Т2 Мобайл»), 6 сим-карт — Ростелекому. В результате к административной ответственности привлечены 30 человек и 1 компания. Нарушителям вынесены административные наказания в виде штрафов. 
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Комментарии


Закон
17 января 2020  23:54
Большинство «серых» сим-карт принадлежало Билайну (ПАО «ВымпелКом»).
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