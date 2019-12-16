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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Сегодня в Тольятти начинается судебный процесс над бывшим банкиром Сергеем Кочурой

16 декабря 2019 22:01
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В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет
Председательствует в процессе федеральный судья Автозаводского райсуда Жанна Ткаченко, передает «СО» ОНЛАЙН. В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет.

Сергей Кочура до 2005 года входил в число учредителей и топ-менеджеров ФИА-банка, а затем продолжил участвовать в проектах, которые банк инвестировал. Бывший банкир сосредоточился на строительной и девелоперской деятельности, связанные с ним компании регистрировались в селе Выселки Ставропольского района. Здесь руководимая Кочурой ИК «Недвижимость» начала строительство коттеджного поселка «Березовка». Проект финансировал ФИА-банк, у него же в залоге была земля под таунхаусами. Весной 2016 года банк лишился лицензии, а земля под поселком была арестована. Позднее выяснилось, что разрешения на строительство у фирмы Кочуры не было.

Летом 2018 года недовольные дольщики «Березовки» начали писать на бывшего банкира заявления, а полиция — возбуждать уголовные дела. Среди потерпевших от действий Кочуры оказались сотрудница компании «Агентство путешествий» Юлия Чичкина, воспитатель детского сада «Волжские капельки» Евдокимова, сотрудник ВАЗа Андрей Ежелев, бухгалтер «ТольяттиХлеба» Любовь Шатохина, промышленный альпинист Ян Мартьянов, менеджер компании «Овощевод» Андрей Беломытцев, пенсионерка из Магнитогорска Суббота В.И. 1948 года рождения и многие другие. 
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Комментарии


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