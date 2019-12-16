Сегодня в Тольятти начинается судебный процесс над бывшим банкиром Сергеем Кочурой
16 декабря 2019 22:01
109
Сергей Кочура до 2005 года входил в число учредителей и топ-менеджеров ФИА-банка, а затем продолжил участвовать в проектах, которые банк инвестировал. Бывший банкир сосредоточился на строительной и девелоперской деятельности, связанные с ним компании регистрировались в селе Выселки Ставропольского района. Здесь руководимая Кочурой ИК «Недвижимость» начала строительство коттеджного поселка «Березовка». Проект финансировал ФИА-банк, у него же в залоге была земля под таунхаусами. Весной 2016 года банк лишился лицензии, а земля под поселком была арестована. Позднее выяснилось, что разрешения на строительство у фирмы Кочуры не было.
Летом 2018 года недовольные дольщики «Березовки» начали писать на бывшего банкира заявления, а полиция — возбуждать уголовные дела. Среди потерпевших от действий Кочуры оказались сотрудница компании «Агентство путешествий» Юлия Чичкина, воспитатель детского сада «Волжские капельки» Евдокимова, сотрудник ВАЗа Андрей Ежелев, бухгалтер «ТольяттиХлеба» Любовь Шатохина, промышленный альпинист Ян Мартьянов, менеджер компании «Овощевод» Андрей Беломытцев, пенсионерка из Магнитогорска Суббота В.И. 1948 года рождения и многие другие.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
16 декабря 2019 22:01
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет Закон
108
16 декабря 2019 19:29
Преследование экс-чиновника длилось более 10 лет, он был выдан России властями Франции. Закон
146
16 декабря 2019 16:48
"Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой", - рассказал Почуев. Закон
184
13 декабря 2019 22:33
Взамен он должен был организовать собрание жильцов и убедить их сменить управляющую компанию в интересах взяткодателя. Закон
532
13 декабря 2019 21:37
Соцзащита хочет ограничить чету Зинкиных, которые заточили дочь в клинике, в родительских правах. Закон
563
13 декабря 2019 20:50
Его задержали, он стал фигурантом уголовного дела. Закон
553
12 декабря 2019 18:33
Полиции предстоит установить личность человека, обещавшего расправиться с ребёнком. Закон
407
Происшествия
16 декабря 2019 15:28
В настоящее время один из злоумышленников задержан, ему может грозить до семи лет тюрьмы. Происшествия
198
16 декабря 2019 14:02
В преддверии новогодних праздников в лесах возрастает угроза незаконной рубки хвойных насаждений. Происшествия
199
16 декабря 2019 13:54
Пострадали оба водителя автомобилей. Происшествия
231
Криминал
16 декабря 2019 13:58
Речь идет о взятке за автомойку. Криминал
243
16 декабря 2019 11:18
При помощи оборудования рельсы распиливались на куски, а затем при помощи погрузчика складировались для последующей перевозки в пункт приема лома металла. Криминал
197
16 декабря 2019 10:12
Пресечен канал нелегальной миграции иностранных граждан. Криминал
156
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
350
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
328
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
808
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
662
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
597
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
930
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
320
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
592
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
640
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
882
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2074
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2573
Мероприятия