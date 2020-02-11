Претензии к СК «Новый город» накопились не только у силовиков, но и у надзорных органов
11 февраля 2020 22:55
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9 января 2020 года иск к «Новому городу» в арбитраж подала Государственная инспекция строительного надзора Самарской области. В иске инспекция требует привлечь компанию к административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания. Дело принято к производству, заседание назначено на 26 февраля. Известно, что предписание было выдано по объекту «Жилые дома со встроенными офисными помещениями и подземным паркингом в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буянова в Ленинском районе г. Самары (1-я очередь)». Судя по всему, компания допустила нарушения при строительстве «Ильинской Плазы» (на фото) и не стала их исправлять в срок.
Претензии к СК «Новый город» накопились не только у силовиков, но и у надзорных органов, изображение №1
А 28 января «Управляющая компания «Служба эксплуатации зданий» обратилась в суд с заявлением о признании СК «Новый город» банкротом. По данным «СПАРК-Интерфакса», 6 декабря 2019 года межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы приостановила операции по счетам компании.
Напомним, «СК «Новый Город» является застройщиком ЖК «Ильинская Плаза» в Самаре. Недавно в отношении директора компании Натальи Зайцевой возбудили несколько уголовных дел. Ей вменяют злоупотребление полномочиями, мошенничество и причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотреблением доверия без признаков хищения. Мера пресечения в отношении Зайцевой — подписка о невыезде. Пострадавшей стороной в делах выступает областной минстрой.
Фото: m.2gis.ru
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