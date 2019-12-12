МВД возбудило дело из-за угроз шестилетнему сыну Плющенко
12 декабря 2019 18:33
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— Старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудил уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", — рассказал ТАСС адвокат звёздной семьи Александр Карабанов.
Полиции предстоит установить автора посланий с угрозами в адрес известного ребёнка.
Родители Гном Гномыча сообщили в полицию об угрозах в адрес сына ещё месяц назад. Тогда сообщалось, что шестилетнему Саше в соцсетях пишет проклятия некая женщина.
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