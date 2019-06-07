Квалификационная коллегия судей СО дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Тольятти Ивана Ежова
7 июня 2019 23:46
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Судья был задержан сотрудниками УФСБ СО в марте этого гола после получения первой части миллионной взятки.
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Об этом сообщает депутат госДумы Александр Хинштейн . Закон
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Среди нарушений, установленных судом, незаконное место вылова, несоответствие технических средств и количества судов, неуведомление погранслужбы. Закон
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