Квалификационная коллегия судей СО дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Тольятти Ивана Ежова

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"Квалификационная коллегия судей Самарской области большинством голосов дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Автозаводского райсуда И.Ежова по факту получения им взятки. Надежды Ежова на «круговую поруку» не оправдались, да и оправдаться не могли", - пишет Александр Хинштейн в твиттере.Судья был задержан сотрудниками УФСБ СО в марте этого гола после получения первой части миллионной взятки.