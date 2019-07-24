Александр Хинштейн направил запрос в военную прокуратуру по факту проезда военных машин по тротуару в Самаре. Видео
24 июля 2019 20:38
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Тротуара в этом месте нет, и по обочине ходят люди, в том числе, маленькие дети. Создается реальная угроза безопасности, не говоря о факте нарушения правил дорожного движения воинской колонной (на записи отчетливо видны номера автомобилей).
Видео набрало много просмотров и комментариев, стало популярным.
Учитывая все обстоятельства, общественный резонанс, вызванный данным происшествием, Александр Хинштейн направил депутатский запрос заместителю Генерального прокурора Российской Федерации — Главному военному прокурору В. Г. Петрову с просьбой провести проверку этой видеозаписи и, в случае подтверждения фактов, принять необходимые меры реагирования.
О том как будет развиваться эта история будет опубликовано на сайте депутата Александра Хинштейна.
Видео военной колонны, которая едет по обочине от Александр Хинштейн на Rutube.
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