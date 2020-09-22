Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин заявил о необходимости укрепления организации для мира и безопасности, в отличие от Трампа, который критиковал Китай и говорил о вкладе США в развитие НАТО.
Слуцкий указал на разницу в речах Путина и Трампа в ООН
На кадрах видно, что подземные толчки были очень ощутимыми.
Бутылки падали с полок. Камера в магазине сняла землетрясение в Иркутской области
Впервые в истории речь президента России, как и других лидеров, прозвучала не с трибуны зала заседаний, а с экрана в форме видеообращения.
Выступление Путина на 75-й сессии ГА ООН. Полный текст
«РИСК» − это командная интеллектуально-развлекательная игра, где вопросы требуют не только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции.
Самарцев приглашают принять участие в интеллектуальной игре «РИСК: Моя Победа!»
Участники заседания обсудили старт отопительного сезона в муниципалитетах Самарской области.
В Самаре состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
Медики советуют в предстоящий эпидсезон, связанный с особой ситуацией по коронавирусной инфекции, не пренебрегать вакцинацией от гриппа, чтобы избежать сочетания двух инфекций. 
 В СО продолжается прививочная кампания от гриппа: клоун Сердечкин напомнил детям и их родителям об опасности вирусных инфекций
Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны три руководителя Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета".
Глава "Церкви последнего завета" заявил о непризнании вины
По словам адвоката, недавно с участием Сафронова провели "некоторые следственные действия", однако их суть не раскрыли, сославшись на подписку о неразглашении.
Следователь отказался показать Сафронову материалы, в передаче которых он обвиняется
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.27
0.23
EUR 89.48
-0.53
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самарской области стартовали всероссийские командно-штабные учения по ликвидации последствий ЧС
Самарские волонтёры приняли участие в Окружном форуме «Добро на Юге»
В Самарской области пройдет инклюзивный проект «Крылья возможностей»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

22 сентября 2020 19:34
133
Участники заседания обсудили старт отопительного сезона в муниципалитетах Самарской области.

Сегодня, 22 сентября 2020 года, состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в режиме ВКС. Участие в нем приняли руководители органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов региона, главы муниципальных образований. Провел совещание первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Заседание началось с обсуждения участия региона в командно-штабном учении, которое проводит 22-23 сентября МЧС России. О готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с розливом нефти и нефтепродуктов, доложили представители заинтересованных ведомств.

В целях своевременного реагирования на разливы нефти и нефтепродуктов на территории области разработан и введен в действие план по предупреждению и ликвидации нефти и нефтепродуктов территориальной подсистемы Самарской области. Как сообщил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов, в области осуществляют свою деятельность 26 аварийно-спасательных формирований, аттестованных на выполнение работ по ликвидации  разливов нефти и нефтепродуктов. Наиболее крупные из них – АСФ АО «Самаранефтегаз», АО «Транснефть – Прикамье», АО «Транснефть – Приволга», «Куйбышевское районное управление АО «Транснефть-Дружба», АО «Транснефть – Урал», «ЭКОСПАС» и АО «Оренбургнефть». Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил о приведении сил и средств Главного управления в режим повышенной готовности, организации взаимодействия с территориальными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти региона. 23 сентября в нескольких районах области пройдут практические мероприятия по ликвидации ЧС, связанных с разливом нефти, на четырех объектах нефтегазового комплекса. 

Председатель областного Правительства дал поручение по итогам учений представить доклад с оценкой действий органов исполнительной власти, муниципалитетов, предприятий. «Тематика учений крайне актуальна для нашей области. Регион насыщен  предприятиями, которые занимаются добычей, переработкой и транспортировкой нефти. Участие в учениях позволит отладить механизмы взаимодействия между ответственными структурами. В случае возникновения подобной ситуации каждый должен досконально знать свой маневр, чтобы оперативно справиться с ее последствиями. Нам очень важно понимать, какие могут быть сбои. Прошу всех, кто задействован в учениях, отработать очень четко», - сказал Виктор Кудряшов.

Участники совещания обсудили также подготовку к отопительному периоду 2020-21 годов. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Василий Мишин сообщил, что фактически отопительный сезон на территории региона уже начался. «По состоянию на 22 сентября 13 муниципальных образований уже приступили к подаче тепла», - сказал он. До конца текущей недели к ним присоединятся остальные муниципалитеты. По оперативным данным министерства, на сегодняшний день в губернии к теплу подключено 25% котельных, 12% жилых домов, 20% образовательных учреждений, 23% детских дошкольных учреждений, 20% лечебных учреждений. 

Как доложил министр, готовность жилищного фонда региона к осенне-зимнему периоду составляет 99,9%. К 28 сентября, когда планируется завершить работы по опрессовке отопительной системы в 17 домах в г.о. Тольятти, готовность составит 100%. Образовательные учреждения готовы на 100%. Лечебные – на 99,9%. Остался один объект, работы здесь будут завершены к 24 сентября. Такая же ситуация с учреждениями культуры, их готовность – 99,9%.

Во всех муниципалитетах на объектах теплоснабжения создан необходимый запас топлива – угля, жидкого топлива, сжиженного газа. Организован круглосуточный мониторинг работы энергетических систем, систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса региона, созданы дежурно-диспетчерские службы, разработаны регламенты взаимодействия и обмена информацией. По поручению председателя областного Правительства в регионе будут проведены тренировки по использованию резервных автономных источников питания.

«В целом на сегодняшний день готовность к отопительному периоду достаточно высокая. С проблемами, которые еще остались, понимаем, как справляться», - заключил Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства. 

 

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
21 сентября 2020  17:51
После сдачи нового моста старый закроют на ремонт. А после его реконструкции, по одному из мостов транспорт будет двигаться в сторону города, а по второму — из города.
Начался второй этап реконструкции подходов к мосту через реку Сок
После сдачи нового моста старый закроют на ремонт. А после его реконструкции, по одному из мостов транспорт будет двигаться в сторону города, а по второму — из... Благоустройство региона
474
18 сентября 2020  16:17
Будет временно ограничено движение транспорта на участках нескольких улиц.
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с ремонтом теплотрассы
Будет временно ограничено движение транспорта на участках нескольких улиц. Благоустройство региона
562
18 сентября 2020  11:40
Кадастровая палата по Самарской области участвует в проекте «Аллея землеустроителей»
Кадастровая палата по Самарской области участвует в проекте «Аллея землеустроителей»
Экологический проект «Аллея землеустроителей» по посадке деревьев и кустарников реализуется в сквере имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова при... Благоустройство региона
402
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,... Капитальный ремонт в Самаре
4219
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1648
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях. Капитальный ремонт в Самаре
1786
Весь список
Всё в Дом
13 апреля 2020  22:34
Автополив и его главные преимущества
 Психологи и эзотерики утверждают, что зеленый цвет - символ богатства и процветания. Яркий цвет сочной зелени ухоженного иного газ она станет для Вас не просто... Всё в Дом
4135
25 марта 2020  10:48
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
 Авторский интерьер невозможно себе представить без утонченных и неповторимых вещей, аксессуаров и стильных элементов декора.  Всё в Дом
1082
6 марта 2020  12:14
Как правильно выбрать деревянную кровать
 Порой при обустройстве спальни хочется опустить руки: кроватей слишком много, а нужна всего одна.  Всё в Дом
1987
Весь список
ЖКХ
22 сентября 2020  19:34
Участники заседания обсудили старт отопительного сезона в муниципалитетах Самарской области.
В Самаре состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
Участники заседания обсудили старт отопительного сезона в муниципалитетах Самарской области. ЖКХ
132
22 сентября 2020  17:27
До конца недели планируется обогреть все первоочередные социальные объекты, где есть такая техническая возможность.
В стационарах и детских садах Самары сегодня начали включать отопление
До конца недели планируется обогреть все первоочередные социальные объекты, где есть такая техническая возможность. ЖКХ
167
22 сентября 2020  15:53
Энергокомпания ведет постоянную работу с должниками за тепло, в том числе, ежемесячно вводит частичное или полное ограничение подачи тепловой энергии.
«ЭнергосбыТ Плюс» ограничил подачу ГВС для двух организаций Самары
Энергокомпания ведет постоянную работу с должниками за тепло, в том числе, ежемесячно вводит частичное или полное ограничение подачи тепловой энергии. ЖКХ
230
Весь список

Экология
22 сентября 2020  09:24
Самарцев приглашают включиться в компенсацию своего мусорного следа с помощью увлекательного цифрового квеста
Самарцев приглашают включиться в компенсацию своего мусорного следа с помощью увлекательного цифрового квеста
Трое участников будут выбраны в качестве победителей случайным образом, а двадцать активных игроков получат призы, набрав наибольшее количество баллов в общем... Экология
347
21 сентября 2020  10:13
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за загрязнения воздуха в Волгаре
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за загрязнения воздуха в Волгаре
Виновные во вредных выбросах пока не установлены.  Экология
330
19 сентября 2020  19:56
В Самарской области прогнозируют сильный ветер
В Самарской области прогнозируют сильный ветер
Объявлен желтый уровень опасности. Экология
882
Весь список
Видео
20 сентября 2020  10:40
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Глава региона призвал тщательнее следить за своим здоровьем. 
Социум
777
1 сентября 2020  09:58
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
 В результате инцидента пострадали два человека.
Криминал
1347
26 августа 2020  11:45
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В августе регион получил 13 новых передвижных комплексов — десять флюорографов и три цифровых маммографа.
Здравоохранение
1876
24 августа 2020  09:56
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
2169
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
2862
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
3171
Весь список
Фоторепортажи
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
1060
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
1586
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
1495
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
3018
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
5753
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
5755
Весь список
В центре внимания
В Самарской области стартовал федеральный форум «Живые инклюзивные практики»
22 сентября 2020  12:56 
В Самарской области стартовал федеральный форум «Живые инклюзивные практики»
К участникам и организаторам Форума обратился Глава Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
283
Еще двое умерли от коронавируса за истекшие сутки в Самарской области
22 сентября 2020  11:36 
Еще двое умерли от коронавируса за истекшие сутки в Самарской области
На 22 сентября выявлены еще 112 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
371
Самарцев без масок начали высаживать из общественного транспорта
22 сентября 2020  10:55 
Самарцев без масок начали высаживать из общественного транспорта
Отметим, что усиление контроля на данном этапе также будет способствовать сдерживанию заболеваемости гриппом и другими сезонными ОРВИ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
291
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
22 сентября 2020  10:12 
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
Основным направлением совместной деятельности, как планируется, станут беспилотные летательные аппараты и комплексы, а также новые технологии в сельском... Образование
287
Виктор Кудряшов: необходимо сосредоточиться на исполнении показателей национальных проектов 
22 сентября 2020  10:07 
Виктор Кудряшов: необходимо сосредоточиться на исполнении показателей национальных проектов 
Первый вице-губернатор обратил внимание руководителей органов исполнительной власти региона на необходимость соблюдения масочного режима, норм и правил,... Социум
287
Весь список
Акценты
В Самаре до 30000 рублей начнут штрафовать пассажиров без масок 
22 сентября 2020  12:23 
В Самаре до 30000 рублей начнут штрафовать пассажиров без масок 
Если и данная мера не возымеет действия при повторном нарушении штраф может дойти до 50 000 рублей.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
299
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
22 сентября 2020  10:12 
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
Основным направлением совместной деятельности, как планируется, станут беспилотные летательные аппараты и комплексы, а также новые технологии в сельском... Образование
286
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба.
18 сентября 2020  22:17 
В Самарской области усилится контроль за соблюдением существующих ограничительных мер
 Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2130
Весь список
Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
1599
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
2889
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
1689
Весь список
Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
839
17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
1061
15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
1562
Весь список