В Самаре состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

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Сегодня, 22 сентября 2020 года, состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в режиме ВКС. Участие в нем приняли руководители органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов региона, главы муниципальных образований. Провел совещание первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Заседание началось с обсуждения участия региона в командно-штабном учении, которое проводит 22-23 сентября МЧС России. О готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с розливом нефти и нефтепродуктов, доложили представители заинтересованных ведомств.

В целях своевременного реагирования на разливы нефти и нефтепродуктов на территории области разработан и введен в действие план по предупреждению и ликвидации нефти и нефтепродуктов территориальной подсистемы Самарской области. Как сообщил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов, в области осуществляют свою деятельность 26 аварийно-спасательных формирований, аттестованных на выполнение работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Наиболее крупные из них – АСФ АО «Самаранефтегаз», АО «Транснефть – Прикамье», АО «Транснефть – Приволга», «Куйбышевское районное управление АО «Транснефть-Дружба», АО «Транснефть – Урал», «ЭКОСПАС» и АО «Оренбургнефть». Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил о приведении сил и средств Главного управления в режим повышенной готовности, организации взаимодействия с территориальными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти региона. 23 сентября в нескольких районах области пройдут практические мероприятия по ликвидации ЧС, связанных с разливом нефти, на четырех объектах нефтегазового комплекса.

Председатель областного Правительства дал поручение по итогам учений представить доклад с оценкой действий органов исполнительной власти, муниципалитетов, предприятий. «Тематика учений крайне актуальна для нашей области. Регион насыщен предприятиями, которые занимаются добычей, переработкой и транспортировкой нефти. Участие в учениях позволит отладить механизмы взаимодействия между ответственными структурами. В случае возникновения подобной ситуации каждый должен досконально знать свой маневр, чтобы оперативно справиться с ее последствиями. Нам очень важно понимать, какие могут быть сбои. Прошу всех, кто задействован в учениях, отработать очень четко», - сказал Виктор Кудряшов.

Участники совещания обсудили также подготовку к отопительному периоду 2020-21 годов. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Василий Мишин сообщил, что фактически отопительный сезон на территории региона уже начался. «По состоянию на 22 сентября 13 муниципальных образований уже приступили к подаче тепла», - сказал он. До конца текущей недели к ним присоединятся остальные муниципалитеты. По оперативным данным министерства, на сегодняшний день в губернии к теплу подключено 25% котельных, 12% жилых домов, 20% образовательных учреждений, 23% детских дошкольных учреждений, 20% лечебных учреждений.

Как доложил министр, готовность жилищного фонда региона к осенне-зимнему периоду составляет 99,9%. К 28 сентября, когда планируется завершить работы по опрессовке отопительной системы в 17 домах в г.о. Тольятти, готовность составит 100%. Образовательные учреждения готовы на 100%. Лечебные – на 99,9%. Остался один объект, работы здесь будут завершены к 24 сентября. Такая же ситуация с учреждениями культуры, их готовность – 99,9%.

Во всех муниципалитетах на объектах теплоснабжения создан необходимый запас топлива – угля, жидкого топлива, сжиженного газа. Организован круглосуточный мониторинг работы энергетических систем, систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса региона, созданы дежурно-диспетчерские службы, разработаны регламенты взаимодействия и обмена информацией. По поручению председателя областного Правительства в регионе будут проведены тренировки по использованию резервных автономных источников питания.

«В целом на сегодняшний день готовность к отопительному периоду достаточно высокая. С проблемами, которые еще остались, понимаем, как справляться», - заключил Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.