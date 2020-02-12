В "РКС-Самара" состоялось награждение лучших рационализаторов

103

2019 год в «РКС-Самара» изобретатели и рационализаторы провели ударно. Было подано на рассмотрение более 300 инициативных заявок. Практически каждый день на предприятии появлялось хотя бы одно рацпредложение. В итоге более 100 заявок было внедрено, экономический эффект составил более 4 миллионов рублей.На предприятии состоялось торжественное мероприятие в честь ударников- рационализаторов. Благодарственные письма и награды получили авторы лучшейинициативной заявки (Демин Александр, РМЦ), заявки с наибольшим экономическим эффектом (Нестеренко Ольга и Стрелкова Татьяна, УГТ) и наибольшего количества внедренных инициативных заявок (РМЦ, куратор – Николаев Дмитрий).Кроме того, руководители технического блока компании вручили свои специальные награды: группе сотрудников за идею обеспечения централизованным водоснабжением п.Горелый Хутор; Маркиной Марианне и Абибуллаеву Дмитрию (ГОКС) за изменение принципа наполнения аэротенков; Демину Александру (РМЦ) за изготовление деталей вентиляционных систем.Особый стимулирующий приз «За волю к победе» получил цех эксплуатации водопроводных сетей №1 за наибольшее количество отклоненных заявок.Бернард Шоу говорил: «Если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обменяемся идеями, то у каждого из нас будет две идеи». Если следовать этому принципу, то у каждого сотрудника «РКС-Самара» по итогам 2019 года стало на 300 идей больше, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»