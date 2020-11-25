«Т Плюс» установил на тепловых пунктах в Сызрани современную систему мониторинга

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Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» завершил установку контрольно-измерительного оборудования на 21 центральном тепловом пункте в Сызрани, 1 июля 2020 года они были переданы в эксплуатацию энергетикам от МУП «ЖЭС». Реализация проекта позволит повысить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения жителей Юго-Западного района города.

В тепловых пунктах были установлены современные контрольно-измерительные приборы: датчики температуры, давления, а также устройства сбора и передачи данных. Теперь персонал центрального диспетчерского пункта Территориального управления по теплоснабжению (ТУТС, входит в Т Плюс) в г. Сызрань может в реальном времени отслеживать изменения технологических параметров всех ЦТП.

«Включение всех тепловых пунктов в систему мониторинга диспетчерского управления, в которой прежде находились три насосных станции, позволит круглосуточно контролировать параметры теплосети и повысить оперативность локализации мест технологических дефектов», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.

Программно-технический комплекс, на базе которого реализована система мониторинга диспетчерского управления, позволяет в будущем заметно расширить функционал диспетчеров ТУТС в г.Сызрань за счет дистанционного управления задвижками, насосами, регулировки температурного режима теплоснабжения и горячего водоснабжения горожан, передает пресс-служба «Т Плюс».