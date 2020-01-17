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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«Т Плюс» напоминает о безопасности вблизи энергообъектов

17 января 2020 15:46
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Руководство «Т Плюс» призывает жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска соблюдать простые правила безопасности и беречь своих родных и близких.
Самарский филиал ПАО «Т Плюс» проводит масштабную акцию «Безопасность тепла», напоминая жителям Самары, Тольятти и Новокуйбышевска о необходимости соблюдения обязательных правил вблизи энергетических объектов.

В частности, в рамках акции в муниципальные учреждения трех крупнейших городов региона поступят информационные листовки, а на экранах, расположенных в общественном транспорте Самары, будет транслироваться социальный видеоролик. 

Этой акцией теплоэнергетики хотят напомнить жителям о том, что в случае, если горожане стали свидетелями выхода горячей воды на поверхность – необходимо отойти на безопасное расстояние. Также следует сообщить о нарушении в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и
283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Самары - http://teplo.energy/ или по телефону (846) 279-65-00.

«В зимнее время температура горячей воды в наших трубах очень высока, поэтому в случае каких-либо технологических сбоев она может представлять опасность для горожан. Мы стараемся напомнить, что сами граждане в силах обезопасить себя и своих детей в случае соблюдения простых правил.
Задействованы самые разные каналы информирования – от сообщений в социальных сетях до уроков в школах и акций в торговых центрах. Например, в новогодние праздники видеоролик по безопасности тепла демонстрировался в фойе ЦРК «Художественный» и перед кинопоказами на большом экране КДЦ
«Буревестник», - отметил заместитель главного инженера филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по тепловым сетям Игорь Кушель.

Особое внимание теплоэнергетики намерены уделить детской безопасности, ведь именно дети по незнанию могут игнорировать простые правила безопасности. Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов. Для юных горожан теплоэнергетики сделали видеоролик- предупреждение, который уже размещен в социальных сетях и на информационных портал региона.

Посмотреть ролик можно по ссылке.

Руководство «Т Плюс» призывает жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска соблюдать простые правила безопасности и беречь своих родных и близких.
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Комментарии


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