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Плановые проверки по контейнерным площадкам Самарской области сотрудники «ЭкоСтройРесурс» проводят ежемесячно.
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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Специалисты отдела контроля регоператора оценили качество работы перевозчика Кировского района

23 января 2020 17:59
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Плановые проверки по контейнерным площадкам Самарской области сотрудники «ЭкоСтройРесурс» проводят ежемесячно.
В четверг, 23 января специалисты отдела контроля регоператора оценили качество работы перевозчика Кировского района. Плановые проверки по контейнерным площадкам Самарской области сотрудники «ЭкоСтройРесурс» проводят ежемесячно.

В целях обеспечения экологической безопасности, региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» ведет постоянный контроль за соблюдением норм, прописанных в договоре с перевозчиками. За один месяц сотрудники управления контроля регионального оператора совершают порядка 45 запланированных выездов на контейнерные площадки губернии. Работа ведется совместно с представителями органов местного самоуправления.

Сегодня группа специалистов направилась в Кировский район, и первая точка маршрута - контейнерная площадка по адресу Карла Маркса, 368. «Отдел контроля регионального оператора осуществляет одну из главных задач – контролирует работу компании – перевозчика. В режиме реального времени специалисты отслеживают движение спецтехники по системе ГЛОНАСС, а также лично ведут проверки. Благодаря такой системе контроля утаить некачественную работу фактически невозможно», - рассказал исполнительный директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Вячеслав Дормидонтов.

Отдел контроля заранее уведомляет внутригородские и муниципальные администрации, предоставляя график проверок. Выезжая на место, специалисты фиксируют общее состояние контейнерных площадок и наличие доступа к ним для спецтехники.

«Также мы проверяем, соблюдает ли перевозчик график вывоза твердых коммунальных отходов, и как он осуществляет подбор отходов, которые просыпались во время погрузки. Если в ходе проверки обнаружены нарушения, мы фиксируем их в специальном акте и направляем его перевозчику. В течение суток он должен их устранить», - пояснила ведущий специалист отдела контроля «ЭкоСтройРесурс» Татьяна Ольшанская.

По данному адресу работа перевозчиком выполнена в полном объеме. По следующим адресам сбоев и нарушений, также не обнаружено.

«Срывы по вывозу твердых коммунальных отходов случаются крайне редко. В основном, это происходит из-за оставленных рядом с контейнерными
площадками автомобилей», - добавила Татьяна Ольшанская.

«С момента как в Самарской области заработала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами в нашем районе видны существенные положительные изменения. Вывоз твердых коммунальных отходов производится согласно графику. Жалобы от жителей поступают крайне редко. Идет активная работа по замене старых контейнеров на новые. За 2019 год было отремонтировано 125 контейнерных площадок и в этом году мы планируем отремонтировать еще порядка 78», - прокомментировал заместитель главы администрации Кировского района г.о. Самара Вячеслав Ротерс, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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Плановые проверки по контейнерным площадкам Самарской области сотрудники «ЭкоСтройРесурс» проводят ежемесячно.
Специалисты отдела контроля регоператора оценили качество работы перевозчика Кировского района
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