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Хорошая работа хороших пап: «РКС-Самара» получили федеральную награду от Совета отцов при Президенте РФ

24 декабря 2020 16:06
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Чем папа занят на работе? Дети работников «РКС-Самара» знают не понаслышке, какую полезную, важную и нужную работу выполняют их папы.

Чем папа занят на работе? Дети работников «РКС-Самара» знают не понаслышке, какую полезную, важную и нужную работу выполняют их папы. Каждый год в компании проходит праздник «День отца»:  на предприятие приходят дети сотрудников, знакомятся с папиной работой, участвуют в конкурсах, выполняют интересные задания, рассматривают спецтехнику, получают подарки. А в этом, особенном году, праздник сам приходил к детям. Веселые Бобры на спецтехнике приезжали к детишкам и устраивали им небольшие представления с соблюдением всех санитарных норм и правил.

Идея объединения отцов и детей в компании не прошла незамеченной - предприятие получило благодарственное письмо от Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ про правам ребенка. Совет существует в стране почти три года, его участники решают социально значимые вопросы по защите семейных ценностей, обращают внимание на роль отца в семье, способствуют укреплению института семьи  через конкретные проекты. Одним из которых и стал праздник «День отца».

  Награду вручил председатель областного совета отцов, депутат Думы г.о. Самара Александр Чернышёв. Компанию «РКС-Самара» поблагодарили за активное участие в работе Совета, а также за неравнодушие и вклад в защиту семьи и детства, передает пресс-служба «РКС-Самара».

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

 

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