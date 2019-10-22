Более 1000 жителей Самарской области отключены от газоснабжения из-за долгов
22 октября 2019 16:54
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Для возобновления подачи газа абонентам-должникам необходимо в полном объеме погасить накопившуюся задолженность, а также компенсировать стоимость
работ по приостановке и возобновлению подачи газа.
Оплата потребленного газа должна производиться в установленный федеральным законодательством срок – до 10 числа месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем. Если задолженность превышает два месяца, поставщик ресурса имеет право приостановить газоснабжение дома или квартиры до полной оплаты долга.
«Отключения – крайняя мера по борьбе с задолженностью, к которой компания прибегает в тех случаях, когда иные меры воздействия не работают. Сначала мы
уведомляем физических лиц об имеющихся долгах за газ по телефону, через квитанции, почтовыми уведомлениями и ведем претензионно-исковую работу. Если
ответной реакции со стороны абонента нет, а сумма долга продолжает расти, производится отключение», – комментирует генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Самара» Виталий Коротких, передает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Самара».
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