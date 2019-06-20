Исследователи создали нейросеть, способную "оживить" фотографию при помощи записи голоса
20 июня 2019 20:21
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Как пишет The Verge, разработанный учеными алгоритм пока далек от совершенства, поскольку мимика людей на генерируемых им видеороликах не вполне естественна. Однако результаты работы нейросети все равно впечатляют, если учесть, как мало данных необходимо программе для создания таких фейков. Для демонстрации работы алгоритма его создатели наложили запись голоса Альберта Эйнштейна на его фотографию.
Куда меньше повезло Григорию Распутину, который в обработанном видео исполняет песню Бейонсе.
Разработка подтверждает, что технологии создания фейковых видео стремительно развиваются. Можно с уверенностью предположить, что в обозримом будущем пользователям станут доступны простые программы, генерирующие похожие или более изощренные фейки, которые могут быть использованы в целях пропаганды или дискредитации конкретных людей.
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