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Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

21 января 2020 11:01
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Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Аналитики ранее пояснили, что Иран не знал о задержке вылета на час. 

Самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» после вылета из Тегерана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные второго предварительного отчета о расследовании авиакатастрофы.
По его данным, ракеты запустили по Boeing 737−800 из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» с северного направления. Согласно отчету расследования, самолет вылетел из аэропорта Тегерана с часовой задержкой в 6:12 по местному времени. Через три минуты он исчез с экранов радаров вторичного наблюдения, а спустя еще три минуты — с радаров первичного наблюдения.

Агентство отмечает, что извлеченные регистратор полетных данных и диктофон кабины пилотов являются одними их самых передовых в своем роде в мире, а Иран не имеет средств для их декодирования. Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправлять Тегерану необходимое для расшифровки оборудование.

Аналитики ранее пояснили, что Иран не знал о задержке вылета на час. Оператор ЗРК не был подключен к C4I, автоматизированной системе управления и разведки, из-за чего у него не имелось актуальных данных о вылетах из тегеранского аэропорта.

14 января сообщалось, что Иран направил черный ящик сбитого самолета во Францию для расшифровки. На следующий день Киев запросил у Тегерана черные ящики. Иран признал невозможность декодирования и согласился отправить их. Украина попытается расшифровать записи при помощи экспертов из Франции, Канады и США, однако в случае неудачи они будут отправлены в Париж.

8 января пассажирский самолет Boeing 737−800, авиакомпании «МАУ» разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Иранские власти 11 января сообщили, что по ошибке сбили лайнер. Командующий Аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде взял на себя ответственность за авиакатастрофу, пишет Лента.
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