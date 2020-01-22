В Самаре создадут туристический акселератор: самарских туроператоров приглашают пройти обучение в рамках нацпроекта
22 января 2020 16:57
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Одним из основных акцентов программы должна стать экспертиза и адаптация продукта к требованиям внешних рынков в зависимости от особенностей той или иной страны: предпочтения туристов из данной страны, рекомендации по позиционированию на данном рынке. Главная задача - помочь представителям туристической отрасли развиваться, привлекать новых клиентов, наладить совместную работу и выйти на международный рынок. Работа совместно с экспертами АО «Российский экспортный центр» даст возможность самарским компаниям доработать свои туристические продукты, туроператоры получат IT-поддержку по разработке сайтов и продвижению в сети Интернет, также они смогут участвовать в международных выставках и деловых миссиях, наладить работу с зарубежными партнерами.
«Туристический акселератор – новое для Самары направление реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В ближайшее время состоится запуск большого обучающего блока для представителей туроператоров,
целью которого станет экспорт туристических услуг. В 2018 году во время Чемпионата мира по футболу FIFA наш регион посетили более 500 тысяч туристов из 40 стран мира, тогда наши компании получили колоссальный опыт, его необходимо использовать», - отметила Анна Рабинович, заместитель руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации г.о. Самара.
Обучение и консультации представителей туркомпаний Самарской области начнутся в феврале и продлятся в течение всего года. Представителей туриндустрии приглашают принять участие в престижных отраслевых выставках. Самая ближайшая - XV Международная туристическая выставка «Интурмаркет». Выставка пройдёт в Москве 12-14 марта на базе ЦВК «Экспоцентр» и объединит представителей 143 стран и регионов России. Руководитель Департамента туризма Министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов пригласил самарских туроператоров представить свои продукты на стенде Самарской области.
«В данный момент на уровне региона разрабатывается новая государственная программа по развитию туристической отрасли, которая будет нацелена на продвижение наших туристических продуктов и повышение узнаваемости Самарской области. Планируется организовывать пресс-туры в наш регион для блогеров и журналистов, а также информационные туры для представителей туркомпаний, деловые миссии, в том числе международные», - сказал Артур
Абдрашитов, передает пресс-служба горадминистрации.
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