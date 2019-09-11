В Самаре из-за работ на Мориса Тореза в Самаре временно меняются маршруты автобусов № 75 и № 89

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В связи с проведением аварийных работ на линии холодного водоснабжения диаметром 800 мм по улице Мориса Тореза в районе дома № 48а (участок от улицы Авроры до переулка Строителей) с 08:30 12 сентября 2019 года и до окончания ремонтных работ движение автобусов маршрутов №№ 75, 89 в направлении площади Кирова будет осуществляться по следующим улицам: Авроры, Гагарина, Энтузиастов, Мориса Тореза и далее - по маршрутам следования; в направлении автостанции «Аврора» - по улицам Мориса Тореза, Карбышева, Гагарина, Авроры и далее - по своим маршрутам.Горожан просят с пониманием относиться к необходимости проведения работ на водоводе и заблаговременно планировать маршрут следования, сообщает горадминистрация.