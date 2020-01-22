Самарская область опять не выполнила план ввода жилья
22 января 2020 22:45
125
Среди причин неполного выполнения плана в министерстве назвали снижение количества и объёмов выданных ипотечных кредитов и снижение на 11% количества сделок на первичном рынке по сравнению с 2018 годом. Также в ведомстве отметили, что стабильный ввод жилья на протяжении последних пяти лет создал ситуацию, при которой объём предложений на рынке недвижимости превышает спрос платёжеспособного населения.
Установленный министерством план ввода жилья на 2020 год составляет 2,211 млн. кв. м.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
22 января 2020 13:02
Идея не работать за деньги больше всего привлекает сметчиков, рекламщиков и переводчиков. Экономика региона
239
22 января 2020 12:32
Достижения самарских сельхозтоваропроизводителей заинтересовали участников и гостей международной выставки Зелёная неделя 2020 Экономика региона
293
21 января 2020 10:28
Поголовье комплекса составит около 3,5 тысячи животных. Экономика региона
346
Финансы и Банки
22 января 2020 13:58
Лекции пройдут с 22 по 30 января в более чем 100 российских вузах страны. Финансы и Банки
270
21 января 2020 14:50
Акция распространяется на любые карты Visa, эмитированные Сбербанком, с учетом ограничений, установленных в правилах Акции. Финансы и Банки
342
20 января 2020 19:34
В селе Архангельское Ульяновской области стартовала пятидневная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для управленцев из... Финансы и Банки
371
Строительство
22 января 2020 22:45
Плановое задание на ввод жилья в 2019 году выполнено на 93%. Строительство
124
21 января 2020 13:00
Ранее Дмитрий Азаров раскритиковал подрядчика за срыв сроков и нарушение договорных обязательств. Строительство
281
21 января 2020 12:57
Закон, по которому жильцы новых домов будут платить в ФКР уже через год после вселения, подписан губернатором. Строительство
251
Материалы и технологии
25 декабря 2019 16:25
Само слово емкость ассоциируется у каждого человека с каким-то сосудом, в котором можно что-либо хранить. Материалы и технологии
193
17 декабря 2019 23:06Бензогенераторы Huter – особенности
Для решения проблемы автономного электроснабжения используют различные методы. И если речь касается резервирования – кратковременного использования, то... Материалы и технологии
108
17 декабря 2019 23:05Компрессор Atlas Copco модель: XAS 88 Kd на шасси
Универсальный дизельный компрессор является источником сжатого воздуха. Он идеально подойдет для того, чтобы питать различный пневматический инструмент. Материалы и технологии
197
Налоги
30 декабря 2019 18:52Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
100
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
762
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1316
Бизнес
22 января 2020 16:08
В прошлом году «АВС» получила подряд на строительство нескольких дорог в шестой очереди «Южного города» за 438 млн рублей. Бизнес
231
22 января 2020 15:28
Крупнейший в регионе торговец шинами намерен оспорить введение в нем процедуры наблюдения. Бизнес
245
20 января 2020 23:49
На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Бизнес
343
Новости компаний
22 января 2020 11:54
В 2019 году специалисты компании провели инвентаризацию 225 тыс. клиентских счетов. Новости компаний
226
22 января 2020 07:52Экологическое сопровождение предприятия
Экологическое сопровождение это услуга которая необходима для оптимизации затрат организации в сфере экологической отчетности. Это позволяет уменьшить... Новости компаний
30
21 января 2020 08:30Услуги по сопровождению объектов в Москве
Вы хотите получить красивый интерьер в стиле Casual, в таком случае можно воспользоваться услугами компании, изучая цены по ссылке www.zarizahome.com . Новости компаний
39
20 января 2020 07:41Аренда холодильного склада – особенности
Для малых предприятий, а также средний приобретать отдельное помещение и оборудовать его холодильными установками самостоятельно – это значительные... Новости компаний
57
IT и Коммуникации
22 января 2020 07:49
15 января 2020 20:08Чехлы для смартфонов, которые подойдут активным людям
Хорошо, когда чехол крепко держится, но не сдавливает и при этом не сползает на влажной коже и не царапает ее своим креплением, не растягивается от... IT и Коммуникации
58
25 декабря 2019 16:41
Одной из самых частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы ноутбуков – выход из строя клавиатуры ноутбука. IT и Коммуникации
124
Транспорт
22 января 2020 13:35
Припаркованные машины создают затор. Транспорт
283
21 января 2020 11:49
Это связано с тем, что на Волге начал таять лед. Транспорт
247
20 января 2020 14:03
Первые платные парковки появятся в областной столице уже летом 2020 года. Транспорт
363
19 января 2020 12:10
Автомобилисты гораздо охотнее отдают деньги за место для авто, если едут в кино, театр, кафе или спортзал. Транспорт
600
Предпринимательство
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
169
16 декабря 2019 09:25Крышная установка – особенности
Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является изготовление крышной установки . Предпринимательство
198
11 декабря 2019 11:31
Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов). Предпринимательство
176
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
266
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1766
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
621
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1510
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1266
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
837
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
854
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1292
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1397
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1635
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2744
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3280
Мероприятия