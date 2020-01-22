Самарская область опять не выполнила план ввода жилья

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Всего, по данным ведомства министра Евгения Чудаева, на территории региона введено 1,841 млн. кв. м жилья — или 103% от итогового показателя ввода за 2018 год. Больше половины этих площадей (931 тыс. кв. м или 51%) приходится на многоквартирные дома. Остальное — на индивидуальное жильё.Среди причин неполного выполнения плана в министерстве назвали снижение количества и объёмов выданных ипотечных кредитов и снижение на 11% количества сделок на первичном рынке по сравнению с 2018 годом. Также в ведомстве отметили, что стабильный ввод жилья на протяжении последних пяти лет создал ситуацию, при которой объём предложений на рынке недвижимости превышает спрос платёжеспособного населения.Установленный министерством план ввода жилья на 2020 год составляет 2,211 млн. кв. м.Фото: соцсети