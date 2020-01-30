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Новости /  Экономика /  Строительство  

Интересные обстоятельства расходования субсидий, выделенных СОФЖИ и «Евроальянсу» выявили следователи

30 января 2020 20:25
122
Деньги, выделенные СОФЖИ и «Евроальянсу», разошлись на фирмы-«помойки».
Интересные обстоятельства расходования субсидии выявили следователи в рамках дела экс-главы СОФЖИ Реналя Мязитова и бенефициара строительной компании «Евроальянс» Евгения Вагнера, передает «СО» ОНЛАЙН.

Чиновнику и строителю (их дело сейчас слушает суд Самарского района) вменили в вину крупное хищение бюджетных субсидий в процессе сноса военного городка №94 на 19-м километре Московского шоссе. Это крупный массив специализированной нежилой застройки за ТЦ «Метро», рядом с СНТ «Знамя Октября», в границах улиц Крайней и Высоковольтной.

Предметом исследования правоохранителей стал договор подряда на снос 38 объектов капитального строительства, заключенный СОФЖИ с «Евроальянсом» в январе 2015 года. Стоимость работ определялась в 1,8 млн руб. Спустя полтора года, когда военный городок уже снесли, руководство СОФЖИ вдруг снова про него вспомнило. Через попечительский совет фонда было продавлено решение о второй субсидии компании Вагнера, а сумма оплаты выросла до 62,5 млн руб. В версии следствия, 59,257 млн руб. по этому подряду похищены Мязитовым и Вагнером.

На допросах в полиции главбух «Евроальянса» Татьяна Курбатская, рассказывая о том, куда ушли средства, полученные из бюджета, упомянула договоры, заключенные с рядом юрлиц, в том числе, с фирмами «Экотранстрой», «Экология-Сервис», «Респект», «АльянсСтрой» и «СК «21 Век». При проверке контрагентов был выявлен ряд странных обстоятельств. Все фирмы были созданы лицами, не имевшими отношения к подрядчику. Эти лица отрицали, что подписывали какие-либо платежи от имени этих компаний. Подобные истории, как правило, приключаются с фирмами-«помойками», создаваемыми для вывода средств на обналичивание.

Так, директор компании «Респект» Михаил Законнов ранее трудился грузчиком на Елховском молокозаводе, затем уехал в Самару и трудоустроился охранником в ЧОП «Медведь». Одним из объектов «Медведя» был бетонный завод в поселке Яицкое. Директор этого завода — его фамилию Законнов не помнит — предложил охраннику зарегистрировать на свое имя юрлицо за вознаграждение в 15 тыс. рублей. «Я согласился на данное предложение, поскольку зарплата охранника небольшая, и платили нам нерегулярно, а мне нужны были деньги», — откровенничал на допросе г-н Законнов. О вывозе строительного мусора с территории военного городка №94 эффективный «топ-менеджер», разумеется, ничего не знал.

Такие же случайные люди сидели и в управлении другими юрлицами, через которые прошли бюджетные миллионы. У большинства контрагентов «Евроальянса» в штате состоял всего один человек — директор. 



Фото:   соцсети
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