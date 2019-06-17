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Новости /  Экономика /  Строительство  

В Самаре снесут заброшенную больницу на улице Советской Армии

17 июня 2019 13:35
75
В Самаре снесут заброшенную больницу на улице Советской Армии
Земельный участок предоставят в качестве компенсации обманутым дольщикам.

В Самаре ищут подрядчика для сноса заброшенного здания больницы № 5 на улице Советской Армии, 214 Аа.

Трехэтажное нежилое здание 1938 года постройки признано аварийным. Обследование показало, что восстанавливать его нецелесообразно.

Подрядчика определят 5 июля. За 45 календарных дней со дня заключения контракта он обязан снести три этажа, подвал, засыпать котлован грунтом и вывезти мусор. На ликвидацию больницы потратят 13,4 млн рублей.

Земельный участок после освобождения от объекта будет предоставлен в качестве компенсации обманутым дольщикам, сообщает tvsamara.ru.


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