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Новости /  Экономика /  Строительство  

На подъезде к ОЭЗ «Тольятти» идет строительство транспортных развязок

1 февраля 2020 13:21
97
На подъезде к ОЭЗ Тольятти идет строительство транспортных развязок
Работы ведутся в рамках найпроекта.

На подъезде к ОЭЗ «Тольятти» идет строительство транспортных развязок. Реконструкция автодороги Тольятти-Ягодное, которая стартовала в июле 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», набирает обороты, сообщается в твиттере ОЭЗ Тольятти.
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