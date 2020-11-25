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В Самарской области разработали робота, который будет проверять состояние пациентов с коронавирусом.



— При лечении на дому обязательно ведется мониторинг состояния больного, в том числе с помощью телемедицинских консультаций. Кроме того, в регионе был разработан и протестирован робот, который на основании четырех тестовых вопросов позволит получить первичную минимально необходимую информацию – о температуре, наличии одышки, боли, общем состоянии больного, — рассказали в пресс-службе Самарской области.



Пациентам напоминают, что самолечением заниматься нельзя. Необходимо соблюдать все рекомендации доктора и консультироваться с врачом. Участковый терапевт назначит лечение только после осмотра и постановки диагноза, передает пресс-служба оперштаба СО.

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