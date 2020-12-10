ЖФК "Крылья Советов": Мы хотим играть в Самаре!

Я нашел ошибку
Главные новости:
Они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну.
Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже
Детали дела, по которому его допрашивали, выясняются.
Подозреваемый в педофилии выпрыгнул из окна следственного отдела в Москве
Певица считает, что благодаря тому, что она не ездит с концертами в Россию, ее слушатели "посмотрят иначе на ситуацию, задумаются, что что-то здесь не то".
Украинская певица захотела направить россиян "на путь истинный"
Подвыпивший парень хотел приласкать животное, но вместо этого только напугал.
Лошадь откусила часть носа чрезмерно дружелюбному петербуржцу
Дмитрий Азаров инициировал проведение комплексной проверки министерства строительства Самарской области.
Губернатор провел заседание антикоррупционной комиссии
На совещании у Андрея Белоусова было решено ограничить цену сахара 45 руб. за килограмм в рознице, подсолнечного масла — 110 руб. за литр.
Правительство установит предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Путин обсудил с Натальей Донсковой состояние Ессентуков, отметив, что он может развиваться, потому что поколение ветерана обеспечило победу в ВОВ.
Ветеран из Ставрополья сбрасывала телефонные звонки ради разговора с Путиным
Ему звонил даже фейковый сотрудник полиции и угрожал уголовной ответственностью.
Мошенники обманули россиянина по новой схеме на 900 тысяч рублей
Самара  -16 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.71
0.4
EUR 89.13
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самаре открывается выставка Василия Браташа «Блуждающие смыслы»
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные памятной дате России «День Героев Отечества»
В Самарской области пройдет онлайн-форум «Бизнес-DETOX 2020»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

ЖФК "Крылья Советов": Мы хотим играть в Самаре!

10 декабря 2020 18:54
116
Обращение футболисток "Крыльев Советов" к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

Мы хотим играть в Самаре!

Обращение футболисток "Крыльев Советов" к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. ⠀

"Мы родились и выросли в Самаре, и мечтаем играть за родную команду. Мы не хотим уезжать в другие клубы и вешать бутсы далеко в шкаф, потому что футбол – это наша жизнь! Мы хоть и сильные девушки, но нам нужна мужская поддержка Дмитрия Игоревича как никогда! Обращаемся и к вам, дорогие друзья! Если вы хотите поздравить нас с Всемирным днем футбола - поддержите наше обращение в комментариях. Если вы разделяете нашу любовь к родному городу и преданность команде, поддержите репостами", - говорится в обращении. ⠀

Подробности в видео.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
3683
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018.ЧМ-2018
3115
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира.ЧМ-2018
3020
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9817
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
10306
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
10095
Весь список
Спорт в регионе
10 декабря 2020  18:54
Обращение футболисток "Крыльев Советов" к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.
ЖФК "Крылья Советов": Мы хотим играть в Самаре!
Обращение футболисток "Крыльев Советов" к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Спорт в регионе
116
10 декабря 2020  16:54
Тольяттинская спортсменка Ирина Рогозина завоевала серебро.
В Воронеже стартовал Кубок России по тхэквондо ВТФ
Тольяттинская спортсменка Ирина Рогозина завоевала серебро. Спорт в регионе
296
9 декабря 2020  14:51
Иван Сергеев в интервью Sportbox.ru: о предложениях из РПЛ, рекордах, встрече с губернатором, владикавказской «Барселоне», голевом чутье и уходе из «Торпедо».
Иван Сергеев: «Никогда не летал в отпуск за границу. Лучше в хоккей поиграю!»
Иван Сергеев в интервью Sportbox.ru: о предложениях из РПЛ, рекордах, встрече с губернатором, владикавказской «Барселоне», голевом чутье и уходе из...Спорт в регионе
473
Весь список
Спортивные достижения
17 ноября 2020  16:54
Договорные матчи, увы, сегодня являются частью нашей действительности. Они появляются в самых разных соревнованиях, практически в любых видах спорта.
Договорные матчи сегодня
Договорные матчи, увы, сегодня являются частью нашей действительности. Они появляются в самых разных соревнованиях, практически в любых видах спорта. Спортивные достижения
1208
8 ноября 2020  08:30
В Армении и в Азербайджане отменили матчи
В Армении и в Азербайджане отменили матчи
Европейская футбольная ассоциация запретила проводить футбольные матчи национальных сборных, а также клубов на территории Азербайджана и Армении. Спортивные достижения
677
29 июня 2020  09:57
Как заработать на спорте
Как заработать на спорте
 Каждый человек в своем детстве любил играть в спортивные игры. В нашей стране самым популярным видом спорта был футбол.Спортивные достижения
4415
Весь список
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
1262
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
1198
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
1314
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
886
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
1159
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
2518
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
2861
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
3604
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
3829
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
3870
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5473
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
8143
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров инициировал проведение комплексной проверки министерства строительства Самарской области.
10 декабря 2020  22:41 
Губернатор провел заседание антикоррупционной комиссии
Дмитрий Азаров инициировал проведение комплексной проверки министерства строительства Самарской области. Политика региона
208
В Москве стартовала VII ежегодная национальная выставка «Вузпромэкспо».
10 декабря 2020  21:09 
Дмитрий Азаров рассказал об успехах НОЦ «Инженерия будущего» на «Вузпромэкспо»
В Москве стартовала VII ежегодная национальная выставка «Вузпромэкспо». Политика региона
230
Дмитрий Азаров и Алексей Миллер подписали программу газификации области на ближайшую пятилетку
10 декабря 2020  13:53 
Дмитрий Азаров и Алексей Миллер подписали программу газификации области на ближайшую пятилетку
В результате реализации пятилетней программы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Самарской области. Экономика региона
336
Еще четверо мужчин и три женщины стали жертвами коронавируса в Самарской области
10 декабря 2020  13:36 
Еще четверо мужчин и три женщины стали жертвами коронавируса в Самарской области
47 заболевших выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Здравоохранение
445
В Самарской области за сутки выявлены 283 заболевших коронавирусом
10 декабря 2020  12:48 
В Самарской области за сутки выявлены 283 заболевших коронавирусом
За сутки умерли еще семь больных. Здравоохранение
405
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров инициировал проведение комплексной проверки министерства строительства Самарской области.
10 декабря 2020  22:41 
Губернатор провел заседание антикоррупционной комиссии
Дмитрий Азаров инициировал проведение комплексной проверки министерства строительства Самарской области. Политика региона
206
В Москве стартовала VII ежегодная национальная выставка «Вузпромэкспо».
10 декабря 2020  21:09 
Дмитрий Азаров рассказал об успехах НОЦ «Инженерия будущего» на «Вузпромэкспо»
В Москве стартовала VII ежегодная национальная выставка «Вузпромэкспо». Политика региона
229
11 декабря 2020 года в Самаре будет проводиться распределение мест в детсады
10 декабря 2020  11:50 
11 декабря в Самаре будет проводиться распределение мест в детсады
Об этом сообщает горадминистрация. Социум
264
Весь список
Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
621
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
1043
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
1074
Весь список
Новости Тольятти
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
274
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
1232
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
1148
Весь список