ЖФК "Крылья Советов": Мы хотим играть в Самаре!

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Мы хотим играть в Самаре!

Обращение футболисток "Крыльев Советов" к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. ⠀

"Мы родились и выросли в Самаре, и мечтаем играть за родную команду. Мы не хотим уезжать в другие клубы и вешать бутсы далеко в шкаф, потому что футбол – это наша жизнь! Мы хоть и сильные девушки, но нам нужна мужская поддержка Дмитрия Игоревича как никогда! Обращаемся и к вам, дорогие друзья! Если вы хотите поздравить нас с Всемирным днем футбола - поддержите наше обращение в комментариях. Если вы разделяете нашу любовь к родному городу и преданность команде, поддержите репостами", - говорится в обращении. ⠀

Подробности в видео.