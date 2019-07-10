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В Тольятти состоится финал командного Чемпионата мира по спидвею

10 июля 2019 12:42
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В Тольятти состоится финал командного Чемпионата мира по спидвею
В этом году впервые в истории советского и мотоциклетного спорта финал командного Чемпионата мира пройдет в России.

20 и 21 июля в Тольятти на СТК им. Анатолия Степанова пройдет финал командного Чемпионата мира по спидвею Black Monster FIM Speedway of Nations 2019. Это одно из крупнейших и самых престижных международных соревнований по гонкам на гаревой дорожке, которое впервые примет Тольятти и Россия.

Командный Чемпионат мира по спидвею - ежегодный турнир, проводимый Международной мотоциклетной федерацией (FIM) с 1960 года. В нем участвуют сильнейшие гонщики планеты. В этом году впервые в истории советского и мотоциклетного спорта финал командного Чемпионата мира пройдет в России. Местом проведения гонок был выбран тольяттинский СТК им. Анатолия Степанова – единственная в России и одна из четырех в Европе специализированных арен класса «А». На решение FIM повлиял многолетний опыт
спортивного клуба «Мега-Лада» и Самарской области в организации соревнований самого высокого уровня, а также заинтересованность и поддержка Правительства региона в проведении турнира.

По результатам отборочных соревнований в финал командного Чемпионата мира вышли сборные Австралии, Великобритании, Германии, Дании, Польши и Швеции. Сборная России как действующий чемпион мира прошла в финал турнира автоматически. В составе российской сборной, по предварительным данным, выступят Эмиль Сайфутдинов (Балаково), Артем Лагута (Владивосток), Глеб Чугунов (Тольятти), запасные: Григорий Лагута (Владивосток), Роман Лахбаум (Тольятти). Семь команд сойдутся в 42 заездах, по итогам которых две лучшие встретятся в Grand Final - дуэли Наций.
Традиционно чемпионат пользуется огромной популярностью у болельщиков всего мира. Так трансляция гонок будет осуществляться в десятки стран. На трибунах СТК им. Анатолия Степанова за баталиями спортсменов будут следить более 12 тыс. болельщиков из различных регионов России и зарубежных стран. Освещать мероприятие приедут представители свыше 30 СМИ различных регионов России и зарубежья, в частности из Польши, Чехии, Дании.
В дни проведения соревнований на СТК им. Анатолия Степанова будут организованы интерактивные площадки, фотосессии, автографсессии, конкурсы, розыгрыши призов среди болельщиков. Приобрести билеты на Чемпионат можно на сайте http://megalada.com/

Дмитрий Шляхтин, министр спорта Самарской области:
- Предстояший финал командного Чемпионата мира по спидвею – большое событие в спортивной жизни нашего региона, настоящий праздник для всех любителей мотоспорта. Каждая гонка на СТК им. Анатолия Степанова – захватывающее зрелище, а когда здесь будут выступать сильнейшие спортсмены мира, то нет никаких сомнений, что всех зрителей ждут невероятные эмоции. Уверен, что проведение этого турнира будет способствовать дальнейшему развитию мотоциклетного спорта в Самарской области, привлечению в спорт молодежи, продвижению региона на всероссийском и международном уровне.

Алексей Степанов, президент СК «Мега-Лада»:
- Для того чтобы провести финал Speedway of Nations в Тольятти, мы в течение нескольких лет упорно работали и, наконец, убедили организаторов турнира, что решающий этап соревнований может и должен состояться в России. Мы очень рады, что у нас все получилось. Большое спасибо Правительству Самарской области, лично губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову и министру спорта региона Дмитрию Анатольевичу Шляхтину, которые нас всецело поддерживают. Для коллектива СК «Мега-Лада» это очень значимое мероприятие и большая ответственность. Все команды сильные, в каждой есть ярко выраженный лидер. Поэтому уверенно могу сказать, что нас ждет интереснейшая по конкуренции и накалу страстей схватка за мировой чемпионский титул.
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