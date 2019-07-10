В Тольятти состоится финал командного Чемпионата мира по спидвею

76

20 и 21 июля в Тольятти на СТК им. Анатолия Степанова пройдет финал командного Чемпионата мира по спидвею Black Monster FIM Speedway of Nations 2019. Это одно из крупнейших и самых престижных международных соревнований по гонкам на гаревой дорожке, которое впервые примет Тольятти и Россия.Командный Чемпионат мира по спидвею - ежегодный турнир, проводимый Международной мотоциклетной федерацией (FIM) с 1960 года. В нем участвуют сильнейшие гонщики планеты. В этом году впервые в истории советского и мотоциклетного спорта финал командного Чемпионата мира пройдет в России. Местом проведения гонок был выбран тольяттинский СТК им. Анатолия Степанова – единственная в России и одна из четырех в Европе специализированных арен класса «А». На решение FIM повлиял многолетний опытспортивного клуба «Мега-Лада» и Самарской области в организации соревнований самого высокого уровня, а также заинтересованность и поддержка Правительства региона в проведении турнира.По результатам отборочных соревнований в финал командного Чемпионата мира вышли сборные Австралии, Великобритании, Германии, Дании, Польши и Швеции. Сборная России как действующий чемпион мира прошла в финал турнира автоматически. В составе российской сборной, по предварительным данным, выступят Эмиль Сайфутдинов (Балаково), Артем Лагута (Владивосток), Глеб Чугунов (Тольятти), запасные: Григорий Лагута (Владивосток), Роман Лахбаум (Тольятти). Семь команд сойдутся в 42 заездах, по итогам которых две лучшие встретятся в Grand Final - дуэли Наций.Традиционно чемпионат пользуется огромной популярностью у болельщиков всего мира. Так трансляция гонок будет осуществляться в десятки стран. На трибунах СТК им. Анатолия Степанова за баталиями спортсменов будут следить более 12 тыс. болельщиков из различных регионов России и зарубежных стран. Освещать мероприятие приедут представители свыше 30 СМИ различных регионов России и зарубежья, в частности из Польши, Чехии, Дании.В дни проведения соревнований на СТК им. Анатолия Степанова будут организованы интерактивные площадки, фотосессии, автографсессии, конкурсы, розыгрыши призов среди болельщиков. Приобрести билеты на Чемпионат можно на сайте http://megalada.com/Дмитрий Шляхтин, министр спорта Самарской области:- Предстояший финал командного Чемпионата мира по спидвею – большое событие в спортивной жизни нашего региона, настоящий праздник для всех любителей мотоспорта. Каждая гонка на СТК им. Анатолия Степанова – захватывающее зрелище, а когда здесь будут выступать сильнейшие спортсмены мира, то нет никаких сомнений, что всех зрителей ждут невероятные эмоции. Уверен, что проведение этого турнира будет способствовать дальнейшему развитию мотоциклетного спорта в Самарской области, привлечению в спорт молодежи, продвижению региона на всероссийском и международном уровне.Алексей Степанов, президент СК «Мега-Лада»:- Для того чтобы провести финал Speedway of Nations в Тольятти, мы в течение нескольких лет упорно работали и, наконец, убедили организаторов турнира, что решающий этап соревнований может и должен состояться в России. Мы очень рады, что у нас все получилось. Большое спасибо Правительству Самарской области, лично губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову и министру спорта региона Дмитрию Анатольевичу Шляхтину, которые нас всецело поддерживают. Для коллектива СК «Мега-Лада» это очень значимое мероприятие и большая ответственность. Все команды сильные, в каждой есть ярко выраженный лидер. Поэтому уверенно могу сказать, что нас ждет интереснейшая по конкуренции и накалу страстей схватка за мировой чемпионский титул.12+