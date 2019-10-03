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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Тольятти академию футбола Коноплева модернизируют

3 октября 2019 11:59
86
В Тольятти академию футбола Коноплева модернизируют
Там уже постелили современный искусственный газон.

В футбольной школе - тольяттинской академии им. Коноплева - постелили современный искусственный газон.
Он сертифицирован FIFA, соответствует международным стандартам и предполагает круглогодичную эксплуатацию, сообщают в министерстве спорта Самарской области.

Кроме того, уже до конца текущего года академия получит деньги на приобретение техники для обслуживания поля, экипировки для команды ЮФЛ и тренерского состава, а также на покупку автобуса.

Напомним, в июле региональные власти сообщили о грядущей модернизации школы, у которой уже устарела материально-техническая база, пишет Самру.ру.


Фото pixabay.com
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