В Италии самарский спортсмен Антон Бородачев выиграл золото Кубка мира по фехтованию на рапире
9 января 2020 21:01
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На этапе юниорского Кубка мира по фехтованию на рапире, который состоялся в Удине (Италия
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