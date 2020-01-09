Я нашел ошибку
Главные новости: 
Пользователи соцсети предположили, что юноша либо блогер, либо залез в аквариум из-за проигранного спора.
"Я - карп!": В Калининграде посетитель супермаркета нырнул в аквариум с рыбами
«Поскольку пилоты украинского самолета пытались вернуться в аэропорт, мы отказались от версии о ракетной атаке по летательному аппарату».
В Госавиации Ирана опровергли версию о возможном ракетном ударе по украинскому лайнеру Boeing 737
Площадь пожара на промышленном объекте составила, по предварительным данным, не менее 1 тыс. кв. м.
Появилось видео пожара на НПЗ ЛУКОЙЛа в Ухте
Восьмого января в милицию обратилась жительница деревни Черессы, которая рассказала, что ее супруг уже несколько дней не ночевал дома.
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Киев будет недополучать около 450 миллионов долларов в год из-за запуска
На Украине оценили потери из-за запуска "Турецкого потока"
В финале он одолел соперника из Франции - 15:6.
В Италии самарский спортсмен Антон Бородачев выиграл золото Кубка мира по фехтованию на рапире
По его словам, абхазские силовые структуры переведены на усиленный режим работы.
Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране
Шепелевы пошли в суд, но дело проиграли: чеки на негодную продукцию не сохранились.
У семьи легкоатлетов Шепелевых из Тольятти внезапно отказались работать смарт-часы «Адидас»
сегодня  Четверг, 9 января, 23:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/01:
USD 61.23
-0.68
EUR 68.06
-1.32
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Италии самарский спортсмен Антон Бородачев выиграл золото Кубка мира по фехтованию на рапире

9 января 2020 21:01
118
В финале он одолел соперника из Франции - 15:6.
Начинаем новый отсчет самарским медалям! 

На этапе юниорского Кубка мира по фехтованию на рапире, который состоялся в Удине (Италия
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1830
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1595
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1863
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8904
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9240
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9045
Весь список
Спорт в регионе
9 января 2020  21:01
В финале он одолел соперника из Франции - 15:6.
В Италии самарский спортсмен Антон Бородачев выиграл золото Кубка мира по фехтованию на рапире
В финале он одолел соперника из Франции - 15:6. Спорт в регионе
118
9 января 2020  15:14
В этом году в соревнованиях принимают участие 17 команд, которые представляют внутригородские районы Самары.
В Самаре состоялось открытие городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»
В этом году в соревнованиях принимают участие 17 команд, которые представляют внутригородские районы Самары.  Спорт в регионе
186
9 января 2020  14:52
На клубном сайте завершилось голосование за выбор главных событий первой части сезона 2019/20.
Александр Соболев возглавил рейтинг главных событий первой части сезона 2019/20
На клубном сайте завершилось голосование за выбор главных событий первой части сезона 2019/20.  Спорт в регионе
371
9 января 2020  13:54
Самарский фехтовальщик выиграл золото
Самарский фехтовальщик выиграл золото
Он победил этапе юниорского Кубка мира по фехтованию на рапире. Спорт в регионе
196
9 января 2020  11:18
Баскетболисты Самары 11 января проведут первый домашний матч в 2020 году
Баскетболисты «Самары» 11 января проведут первый домашний матч в 2020 году
Матч состоится 11 января в «МТЛ Арене». Спорт в регионе
205
8 января 2020  17:54
А зима продолжается, все на лыжи.
Во время "Новогодних каникул" УСЦ "Чайка" посетило более 15000 любителей активного отдыха
А зима продолжается, все на лыжи.  Спорт в регионе
308
6 января 2020  21:28
Завтра второй день.
На лыжной базе "Чайка сегодня стартовали гонки на собачьих упряжках
Завтра второй день.  Спорт в регионе
665
Весь список

Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1094
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
388
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1121
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1003
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
576
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1522
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
643
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1069
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1124
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1387
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2448
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2984
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоялось открытие городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»
В Загородном парке устроят народные гулянья "Славянская зима"
На площади Куйбышева тысячи жителей города принимают участие в рождественских гуляниях
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные