Тольяттинская спортсменка - призер чемпионата Европы по парусному спорту
23 декабря 2019 15:24
117
В олимпийском классе 49FX российский экипаж в составе Зоя Новикова (Санкт-Петербург) и Диана Сабирова (Тольятти, ГАУ СШОР № 6, яхт-клуб «Дружба») стал бронзовым призёром, передает пресс-служба минспорта СО.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1780
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1554
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1817
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8834
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9194
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8995
Спорт в регионе
23 декабря 2019 17:55
Автобус для выездов на домашние игры и соревнования стал новогодним подарком тольяттинским футболистам от официального дилера Scania в Поволжье ООО... Спорт в регионе
94
23 декабря 2019 15:24
С 15 по 19 декабря в Португалии проходил чемпионат Европы по парусному спорту среди юниоров. Спорт в регионе
117
23 декабря 2019 12:58
В мае 2020 года определится судьба последних путевок на Олимпиаду в Токио. Спорт в регионе
160
23 декабря 2019 10:49
Перед футболистами поставлена задача подняться выше в турнирной таблице. Спорт в регионе
187
22 декабря 2019 22:09
В составе команды спортсмен ГАУ «СШОР N1” Шамшутдинов Амир. Спорт в регионе
358
21 декабря 2019 17:33
В подмосковной Лобне проходит Кубок России по фехтованию. Спорт в регионе
420
21 декабря 2019 15:15
Павел Колобков сообщил, что у России есть все основания для того, чтобы оспорить решение исполкома международной организации. Спорт в регионе
505
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
413
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
563
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
373
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1129
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
788
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
723
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
445
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
665
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
787
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1041
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2174
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2684
Мероприятия