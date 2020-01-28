Тольяттинка Мария Зинюхина - победительница первенства России по фехтованию

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В прежние годы она уже 4 раза выигрывала первенство страны в другой возрастной категории.«Зашла в зал и почувствовала, что буду первой. Была спокойна, потому что уже решила, что выиграю. Мой тренер, Анжела Волкова, ничего не требовала от меня. Она просто хотела, чтобы я показала, как круто умею фехтовать», — отметила тольяттинская спортсменка, передает пресс-служба минспорта СО.