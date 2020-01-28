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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинка Мария Зинюхина - победительница первенства России по фехтованию

28 января 2020 16:24
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В прежние годы она уже 4 раза выигрывала первенство страны в другой возрастной категории.
На первенстве России по фехтованию в Арзамасе Мария Зинюхина из Тольятти завоевала золото в турнире по сабле.

В прежние годы она уже 4 раза выигрывала первенство страны в другой возрастной категории.

«Зашла в зал и почувствовала, что буду первой. Была спокойна, потому что уже решила, что выиграю. Мой тренер, Анжела Волкова, ничего не требовала от меня. Она просто хотела, чтобы я показала, как круто умею фехтовать», — отметила тольяттинская спортсменка, передает пресс-служба минспорта СО. 
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Комментарии


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