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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

«Спорт – норма жизни»: самарская школа олимпийского резерва №1 получила новый инвентарь и оборудование

24 октября 2019 14:35
159
В спортивном зале катка «Салют» установлены современные тренажеры, а профессиональную заточку коньков теперь можно делать на электронном станке производства шведской компании.
Спортивная школа олимпийского резерва №1 приобрела новый современный инвентарь и оборудование для тренировок спортсменов, проведения соревнований и
обслуживания ледового катка «Салют» (поселок Мехзавод). Это стало возможным благодаря реализации в регионе федерального проекта «Спорт – норма жизни» в
рамках национального проекта «Демография», который реализуется в стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивал, что в регионе необходимо уделять особое внимание развитию детско-юношеского спорта,
укреплению материально-технической базы спортивных школ. Решение этих задачи ведется, в том числе, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».
ГАУ СО СШОР №1 – крупнейшая спортивная школа Самарской области, в ней занимаются более 3000 спортсменов, подготовка ведется по 22 видам спорта. В
том числе работают отделения хоккея (около 500 спортсменов) и фигурного катания (около 400 спортсменов). Одна из баз проведения тренировок – ледовый каток
«Салют» в Самаре (поселок Мехзавод). Помимо тренировок СШОР №1 здесь проходят соревнования по фигурному катанию и хоккею, массовые катания.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» СШОР №1 получила новое оборудование и спортивный инвентарь (86% средств на их приобретение составили средства федерального бюджета). В том числе, в спортивном зале катка «Салют» установлены современные тренажеры для общефизической подготовки, а профессиональную заточку коньков теперь можно делать на электронном станке производства шведской компании. «Занятия в тренажерном зале – неотъемлемая часть подготовки хоккеистов. Теперь мы можем тренироваться в комфортных условиях, прорабатывать все группы мышц. Мальчишкам приятно тренироваться на новом оборудовании, – отметил тренер по хоккею СШОР №1 Олег Кузнецов, – В профессиональном хоккее нет мелочей, качество заточки коньков тоже очень важно. Мои ребята в этом прекрасно разбираются и знают, как им лучше сделать. Поэтому такое специализированное оборудования будет востребовано».

Позже юные хоккеисты смогут использовать тренажеры для отработки ударов по воротам, рывков, ускорения, скольжения.

Также в СШОР №1 поставлена машина для заливки и выравнивания льда канадского бренда Zamboni (ведущий мировой производитель), позволяющая обеспечивать качество льда профессионального уровня. «Качество заливки льда всегда чувствуешь. С новой машиной лед стал мягче, тормозить стало удобнее. Мне очень нравится», – рассказал хоккеист СШОР №1 Тимофей Дятлов. Вторая ледовая машина зимой будет заливать лед на уличном катке для катания жителей.

«Для занятий спортом должны быть комфортные условия. Это позволяет вести подготовку спортивного резерва на более высоком уровне, привлекать к занятиям спортом больше людей. Сегодня мы видим конкретные результаты реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Самарской области. Новые оборудование и инвентарь будут использоваться для тренировок хоккеистов и фигуристов, проведения различных мероприятий и соревнований среди любителей спорта», — отметила заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, передает пресс-служба облправительства.


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