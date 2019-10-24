«Спорт – норма жизни»: самарская школа олимпийского резерва №1 получила новый инвентарь и оборудование

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Спортивная школа олимпийского резерва №1 приобрела новый современный инвентарь и оборудование для тренировок спортсменов, проведения соревнований иобслуживания ледового катка «Салют» (поселок Мехзавод). Это стало возможным благодаря реализации в регионе федерального проекта «Спорт – норма жизни» врамках национального проекта «Демография», который реализуется в стране по инициативе Президента РФГубернатор Самарской областиподчеркивал, что в регионе необходимо уделять особое внимание развитию детско-юношеского спорта,укреплению материально-технической базы спортивных школ. Решение этих задачи ведется, в том числе, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».ГАУ СО СШОР №1 – крупнейшая спортивная школа Самарской области, в ней занимаются более 3000 спортсменов, подготовка ведется по 22 видам спорта. Втом числе работают отделения хоккея (около 500 спортсменов) и фигурного катания (около 400 спортсменов). Одна из баз проведения тренировок – ледовый каток«Салют» в Самаре (поселок Мехзавод). Помимо тренировок СШОР №1 здесь проходят соревнования по фигурному катанию и хоккею, массовые катания.В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» СШОР №1 получила новое оборудование и спортивный инвентарь (86% средств на их приобретение составили средства федерального бюджета). В том числе, в спортивном зале катка «Салют» установлены современные тренажеры для общефизической подготовки, а профессиональную заточку коньков теперь можно делать на электронном станке производства шведской компании. «Занятия в тренажерном зале – неотъемлемая часть подготовки хоккеистов. Теперь мы можем тренироваться в комфортных условиях, прорабатывать все группы мышц. Мальчишкам приятно тренироваться на новом оборудовании, – отметил тренер по хоккею СШОР №1, – В профессиональном хоккее нет мелочей, качество заточки коньков тоже очень важно. Мои ребята в этом прекрасно разбираются и знают, как им лучше сделать. Поэтому такое специализированное оборудования будет востребовано».Позже юные хоккеисты смогут использовать тренажеры для отработки ударов по воротам, рывков, ускорения, скольжения.Также в СШОР №1 поставлена машина для заливки и выравнивания льда канадского бренда Zamboni (ведущий мировой производитель), позволяющая обеспечивать качество льда профессионального уровня. «Качество заливки льда всегда чувствуешь. С новой машиной лед стал мягче, тормозить стало удобнее. Мне очень нравится», – рассказал хоккеист СШОР №1. Вторая ледовая машина зимой будет заливать лед на уличном катке для катания жителей.«Для занятий спортом должны быть комфортные условия. Это позволяет вести подготовку спортивного резерва на более высоком уровне, привлекать к занятиям спортом больше людей. Сегодня мы видим конкретные результаты реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Самарской области. Новые оборудование и инвентарь будут использоваться для тренировок хоккеистов и фигуристов, проведения различных мероприятий и соревнований среди любителей спорта», — отметила заместитель министра спорта Самарской области, передает пресс-служба облправительства.