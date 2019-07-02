Самарской области появится 20 новых спортплощадок

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В различных районах Самары, жилом квартале «Кошелев Парк», Тольятти, Кинеле, муниципальных районах области. Площадки 56 на 28 метров с хоккейными бортами (13), 20 на 40 метров (6), 39 на 19 метров (1).Площадки трех типов: 56 на 28 метров с хоккейными бортами (13 площадок), 20 на 40 метров (6), 39 на 19 метров (1). Устанавливается освещение,ограждение, хоккейные и мини-футбольные ворота. Искусственный газон производства международной компании CoCreation Grass, крупнейшего производителя искусственного газона в мире (рекомендован FIFA). Площадки предназначены для круглогодичной эксплуатации и приспособлены для заливки льда в зимнее время.По ряду объектов работы уже активно ведутся. Около самарской школы №124 строится площадка размером 56 на 28 метров. Здесь выполнено основание, установлены хоккейные борта, делается освещения. В ближайшее время начнется укладка искусственного газона. По словам подрядчиков, в августе объект будет готов, и к новому учебному году школа получит площадку в свое распоряжение.«В нашей школе учится более 1200 детей, спорт у нас любят. Поэтому новая спортплощадка нам была очень нужна. Раньше на этом месте было старый,разбитый асфальт, а совсем скоро будет такой спортивный объект. Конечно, все мы очень этому рады. Уверена, здесь будут заниматься не только наши ребята, но и жители близлежащих домов. Очень много людей к нам обращаются, спрашивают, когда площадка будет открыта», - рассказала директор школы №124«Одна из задач реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» - привлечение большего числа людей к регулярным занятиям спортом. Губернатором Самарской областипоставлена задача больше внимания уделять массовому спорту. И такие универсальные спортивные площадки – это быстровозводимые, доступные спортсооружения. Здесь круглый год можно проводить спортивные занятия, различные массово-физкультурные мероприятия, тренировки для жителей. Особое внимание, безусловно, надо уделить вопросу дальнейшей эксплуатации площадок.Учреждения, которые берут их себе на баланс, должны за ними следить, обеспечивать должную работу», - отмечает министр спорта Самарской области, передает пресс-служба облправительства.1. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Пензенская, д. 65а (школа №64)2. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Мостовая, 12 (школа №134)3. Самара, Кировский р-н, ул. Георгия Димитрова, д. 39 (школа №47)4. Самара, Кировский р-н, проспект Карла Маркса, 394а (школа №128)5. Самара, Кировский р-н, ул. Свободы, д. 129 (школа №135)6. Самара, Промышленный р-н, ул. Ново-Садовая, 377 (школа №124)7. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Пугачевский тракт, д. 27А (школа №24)8. Самара, Октябрьский р-н, ул. Радонежская, 2а (школа №29)9. гп. Смышляевка, «Кошелев Парк»10. гп. Смышляевка, «Кошелев Парк»11. Волжский район, с. Курумоч12. Тольятти, бульвар Курчатова, 2 (школа №94)13. Тольятти, Автозаводский р-н, Московский проспект, д. 37 (лицей №51)14. Тольятти, Центральный р-н, ул. Родины, 5 (СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки»)15. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 25а (школа №10)16. Нефтегорский район, с.Семеновка17. Шенталинский район, с.Каменка18. Пестравский район, с. Высокое19. Пестравский район, с. Красная Поляна20. Камышлинский район, с. Новое Ермаково