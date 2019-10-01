Самарские спортсмены - призеры чемпионата России по велоспорту-треку
1 октября 2019 17:37
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По результатам многодневной гонки мэдисон Степан Григорян из Самарской области завоевал серебро.
В женской гонке мэдисон у Алены Зотеевой также серебро, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта С
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