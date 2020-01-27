Самарские рапиристы - лучшие в стране

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В командном турнире Самарская область (Илья Бартенев, А.Бородачёв, К.Бородачёв, Евгений Соловьёв) - 1 место.Кирилл Бородачев:"Мой результат – заслуга моих личных тренеров Элины Орловой и Ильгара Мамедова. Огромное спасибо родителям за поддержку: где надо – подбадривают, где надо – могут надавить. Отдельная благодарность региону, они нам с братом всегда во всем помогают!"фото: пресс-служба минспорта СО