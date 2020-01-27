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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские рапиристы - лучшие в стране

27 января 2020 23:23
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В Арзамасе на первенстве России по фехтованию на рапире в личном зачете золото у Кирилла Бородачева, бронза - Антон Бородачев.
В Арзамасе на первенстве России по фехтованию на рапире в личном зачете золото у Кирилла Бородачева, бронза - Антон Бородачев, передает пресс-служба минспорта СО.

В командном турнире Самарская область (Илья Бартенев, А.Бородачёв, К.Бородачёв, Евгений Соловьёв) - 1 место.

Кирилл Бородачев:

"Мой результат – заслуга моих личных тренеров Элины Орловой и Ильгара Мамедова. Огромное спасибо родителям за поддержку: где надо – подбадривают, где надо – могут надавить. Отдельная благодарность региону, они нам с братом всегда во всем помогают!" 



фото:   пресс-служба минспорта СО
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