Самарская шпажистка завоевала серебро на чемпионате Европы по фехтованию

109

Об этом сообщает пресс-служба минспорта СО в Твиттере."У Виолетты - серебро! На чемпионате Европы по фехтованию (Германия) самарская шпажистка Виолетта Храпина завоевала серебро командного турнира", - говорится в сообщении.Фото: пресс-служба минспорта СО