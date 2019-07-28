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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Россияни Владимир Лебедев стал главным тренером сборной США по лыжной акробатике

28 июля 2019 16:41
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Лебедев стал первым россиянином, завоевавшим медаль Олимпиады в лыжной акробатике.
Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2006 года по фристайлу россиянин Владимир Лебедев назначен на пост главного тренера американской сборной по лыжной акробатике, сообщает newsru.com со ссылкой на официальный сайт Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США.

На этом посту 35-летний российский специалист сменил Эмили Кук, которая с мая временно занимала пост главного тренера.

"Мы рады объявить Владимира главным тренером сборной США по лыжной акробатике. Он пользуется большим уважением в нашем сообществе. Его страсть к спорту и ясное видение устанавливают высокий стандарт для спортсменов. Я с нетерпением жду работы с ним в его новой должности", - сказал директор программы по фристайлу ассоциации.

Ранее Лебедев работал тренером американской команды по могулу, был личным тренером нескольких спортсменов, которые в общей сложности завоевали 12 наград в период с 2014 по 2017 год.

Лебедев стал первым россиянином, завоевавшим медаль Олимпиады в лыжной акробатике. На Играх в Пхёнчхане бронзу в лыжной акробатике под его руководством выиграл Илья Буров. 
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