Россияни Владимир Лебедев стал главным тренером сборной США по лыжной акробатике
28 июля 2019 16:41
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На этом посту 35-летний российский специалист сменил Эмили Кук, которая с мая временно занимала пост главного тренера.
"Мы рады объявить Владимира главным тренером сборной США по лыжной акробатике. Он пользуется большим уважением в нашем сообществе. Его страсть к спорту и ясное видение устанавливают высокий стандарт для спортсменов. Я с нетерпением жду работы с ним в его новой должности", - сказал директор программы по фристайлу ассоциации.
Ранее Лебедев работал тренером американской команды по могулу, был личным тренером нескольких спортсменов, которые в общей сложности завоевали 12 наград в период с 2014 по 2017 год.
Лебедев стал первым россиянином, завоевавшим медаль Олимпиады в лыжной акробатике. На Играх в Пхёнчхане бронзу в лыжной акробатике под его руководством выиграл Илья Буров.
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